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Suriye'de TSK ile rejim güçleri karşı karşıya

Suriye'de Türkiye'nin oluşturduğu gözlem noktalarının İdlip çevresinde yoğunlaşan kriz nedeniyle güçlendirme kararı, TSK ile rejim güçlerini karşı karşıya getirdi. 

Suriye'de TSK ile rejim güçleri karşı karşıya

Suriye'de Türkiye'nin oluşturduğu gözlem noktalarının İdlip çevresinde yoğunlaşan kriz nedeniyle güçlendirme kararı, TSK ile rejim güçlerini karşı karşıya getirdi. 

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:47
Suriye'de TSK ile rejim güçleri karşı karşıya

Suriye'de TSK ile rejim güçleri karşı karşıya


Türkiye'nin İdlip'te oluşturduğu gözlem noktalarına takviye güç göndermesi, Esad'a bağlı  rejim güçleri tarafından engellenmek istendi. TSK ile rejim güçlerinin ilk kez karşılaşmasının ardından kriz sahada aşıldı..
Esad güçlerinin İdlib'de ilerlemesi üzerine TSK Suriye'deki gözlem noktalarına takviye yapma kararı aldı. Rejime bağlı güçler, Reyhanlı'dan Suriye'ye giriş yapan Türk konvoyunu engellemeye çalıştı.

Çetiner Çetin'in Habertürk'te yer alan haberine göre, gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki gözlem noktalarına takviye yapma kararı aldı.

Sabah 6.30'da Hatay Reyhanlı'dan giriş yapan TSK'ya ait askeri konvoy, 9 nolu Marek Dağı gözlem noktasına doğru hareket halindeyken rejime bağlı güçler tarafından engellenmek istendi. Ancak yerel kaynaklar, TSK konvoyunun bir süre sonra Suriye'nin kuzeybatı sınırından geçtiğini açıkladı.

Türk konvoyunun İdlib'in Han Şeyhun ilçesine doğru ilerlediği ifade edildi.

Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.

İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTSKIdlipSon Dakika Suriye
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