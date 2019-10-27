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Suriye'den acı haber, 1 asker şehit, 5 yaralı var

Terör örgütlerine yönelik Suriye'de devam eden arama çalışmaları sırasında açılan ateş sırasında bir asker şehit oldu, 5 asker yaralı.

Suriye'den acı haber, 1 asker şehit, 5 yaralı var

Terör örgütlerine yönelik Suriye'de devam eden arama çalışmaları sırasında açılan ateş sırasında bir asker şehit oldu, 5 asker yaralı.

27 Ekim 2019 Pazar 21:08
Suriye'den acı haber, 1 asker şehit, 5 yaralı var

Suriye'den acı haber, 1 asker şehit, 5 yaralı var



Terör örgütünden arındırılan Resulayn'da açılan taciz ateşi sırasında 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan TSK askerlerine terör örgütü YPG/PKK'nın açtığı ateş sonucunda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Terör örgütünün ateşine meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, CHP milletvekili Aziz Aydınlık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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