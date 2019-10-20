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Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu

Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın 3. gününde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda bir askerimz şehit oldu.

Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu

Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın 3. gününde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda bir askerimz şehit oldu.

20 Ekim 2019 Pazar 08:59
Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu


Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu


Barış Pınarı Harekatı, Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 1 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),TeL-Abyad bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin açtığı ateş sonucunda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin ise yarandığını bildirdi... 

Suriye'de son  durum, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Tel-Abyad bölgesinde 1 askerin şehit olduğu 1 askerin ise yarandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. 

ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıSuriyede Son  DurumGüvenli Bölge Mutabakatı
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