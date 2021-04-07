Suriye'den acı haber | 2 şehidimiz var



Son dakika haber, Suriye'den acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedefler ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.