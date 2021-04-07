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Suriye'den acı haber | 2 şehidimiz var

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütünün düzenlediği saldırı sırasında 2 askerimiz şehit düştü.

07 Nisan 2021 Çarşamba 23:38
Suriye'den acı haber | 2 şehidimiz var

Suriye'den acı haber | 2 şehidimiz var


Son dakika haber, Suriye'den acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedefler ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSon Dakika Haber
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