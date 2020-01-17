

Suriye'den acı haber, 3 askerimiz bombalı saldırıda şehit oldu

Terör örgütü PKK Suriye'de saldırılarını sürdürüyor. Suriye'de Türkiye sınırı yakınlarındaki Tel Abyad ilçesinde düzenlenen saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. Tokat, Eskişehir ve Şanlıurfalı şehitlerin ailelerine acı haberler dün akşam saatlerinde ulaştı. Bir binbaşı, teğmen ve uzman onbaşının şehit düştüğü saldırının bombalı araçla gerçekleştirildiği bildiriliyor. Acı haber Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) tarafından duyruldu. MSB ,Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi. Hain saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberleri ailelerine ulaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye´nin Tel Abyad ilçesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Eskişehirli Piyade Binbaşı Şevket Tombul, beraberinde iki askerle birlikte şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Şevket Tombul'un şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'ta oturan Şehnaz-Necdet Tombul çiftine verildi.

Baba Necdet Tombul acı haberi alında baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şehit babası Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Şehnaz Tombul da oğlunun şehit haberiyle gözyaşlarına boğdulu.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul´un eşi Aslıhan Tombul´un Ankara´da olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından Şevket Tombul´un ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından akrabaları ve komşuları, Tombul ailesine taziyeye geldi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

TEĞMENİN ACI HABERİ TOKAT'A ULAŞTI

Suriye'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in (29) acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı.

Suriye’nin Telabyad ilçesinde Saluk Atik köyünde, yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir’in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25),annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir’in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat’a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ALPAK ONBAŞI 1 AYLIK EVLİYDİ...

Suriye’nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak’ın acı haberi memleketi Şanlıurfa’daki ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’ın acı haberi memleketi Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı.

Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.