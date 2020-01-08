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Suriye'den acı haber | 4 şehidimiz var

Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 askerimiz şehit düştü.

08 Ocak 2020 Çarşamba 22:21
Suriye'den acı haber | 4 şehidimiz var

Suriye'den acı haber | 4 şehidimiz var


Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 asker şehit oldu. Şehitlerden ikisinin kimliği belli oldu. Mersinli iki şehidin evlerine vatandaşlar akın etti.

Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

TARSUS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Mersin'e aynı günden 2 şehit haberi birden geldi. Mersin'in Tarsus İlçesine kayıtlı olan Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin Suriye'de meydana gelen patlamada şehit olduğu öğrenildi. Hain saldırı sırasında Mersinli Uzman Onbaşı Halil Karakoç şehit düştü.

Edinilen ilk bilgilere Kayseri Zincidere 1'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin Suriye'de meydana gelen patlamada şehit olduğu haberi şehidin Tarsus ilçesine bağlı Taşobası mahallesindeki evine kor gibi düştü.

Şehidin Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesinde bulunan baba ocağına acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Köse'nin şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti.


İKİNCİ ŞEHİT HABERİ TOROSLAR'A ULAŞTI

Suriye Rasulayn şehrinde merkeze 15 km uzaklıkta bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu şehit düşen Mersinli Asker Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un acı haberi Toroslar İlçesinde yaşayan ailesine iletildi. Karakoç’un şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin baba evine Türk Bayrakları asılırken, Uzman Onbaşı Karakoç’un az önce acı haberi gelen Sinan Köse ile aynı yerde görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gaziantep Beykentli Uzman Çavuş Erol Yanık'ın şehadet haberi babaevine akşam saatlerinde verildi.

Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık´ın şehadet haberi Gaziantep’in Beykent Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık’ın cenazesinin yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.


İstihkam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse


Kayseri 1’inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstihkam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse’nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin’in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. 

Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse’nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 08.01.2020 22:31
Anahtar Kelimeler:
SuriyeŞehitler
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