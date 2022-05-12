Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var



Türkiye Suriye sınırında Son dakika sıcak gelişme; Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik arttı. TSK, saldırının düzenlendiği bölgede en az 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya'nın Suriye'den asker çekmeye başlamasının ardından terör örgütü saldırıları artmaya başladı.

YARIM SAATTE 10 HAVANLI SALDIRI



Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

BİR ASKER ŞEHİT

Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Suriye'den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu’na isabet ederken, karakoldaki 4 asker ve bir sivil yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Gaziantep Karkamış’ta Hudut Karakolumuza yapılan terör saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.