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Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var

Rusya'nın Suriye'den çekildiği haberlerinin ardından, terör örgütü PKK'nın sınır kesiminde ağır silahlarla saldırıları arttı. Karkamış'ta hudut karakolluranı yarım saatte 10 ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılar sırasında 1 askerimiz şehit düştü

12 Mayıs 2022 Perşembe 19:27
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var

Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var


Türkiye Suriye sınırında Son dakika sıcak gelişme; Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik arttı. TSK, saldırının düzenlendiği bölgede en az 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya'nın Suriye'den asker çekmeye başlamasının ardından terör örgütü saldırıları artmaya başladı. 

YARIM SAATTE 10 HAVANLI SALDIRI


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.


Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

BİR ASKER ŞEHİT

Suriye'den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu’na isabet ederken, karakoldaki 4 asker ve bir sivil yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Gaziantep Karkamış’ta Hudut Karakolumuza yapılan terör saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

Son Güncelleme: 12.05.2022 23:49
Anahtar Kelimeler:
KarkamışHudut KarakoluSuriye Sınırı
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