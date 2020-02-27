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Suriye İdlib'de saldırı, 2 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Şehit askerlerin isimleri henüz açıklanmadı

27 Şubat 2020 Perşembe 00:58
Suriye İdlib'de saldırı, 2 askerimiz şehit

Suriye İdlib'de saldırı, 2 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildiHayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!" ifadelerine yer verildi. 


"114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeşehit
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