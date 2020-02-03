Suriye ordusu, Türk askerine saldırdı, 6 şehidimiz var.



Türkiye, Rusya, İran'ın taraf olduğu Astana Mutabakatı çerçevesinde Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mevzileri, rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sırasında 5 askerimizin şehit olduğunu 1 sivilin can verdiğini 7 askerin yaralandığını duyurdu. Bölgede gerginlik tırmanırken, bakanlık açıklamasında "saldırının failleri hesap verecek" denildi. TSK son iki gündür bölgeye zırhlı birlikler ve ağır topçu bataryaları sevk ediyordu.

Rejim güçlerinin topçu saldırısına anında karşılık verildiği açıklandı. Rejim güçlerinin Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez ağır silahlarla hedef gözeterek saldırı düzenlediği bildiriliyor. Saldırının düzenlendiği TSK noktalarının koordinatlarının Suriye ve Rusya'ya verilmesine rağmen topçu ateşi açılması güvenlik uzmanları tarafından 'Doğrudan hedef gözetilerek yapılmış bir eylem" olarak değerlendiriliyor.

F-16 savaş uçakları ile 46 hedef vuruldu. Misilleme saldırısında hedef alınan Suriye rejim güçlerine ait mevzilerde çok sayıda kayıp olduğu bildiriliyor.

Fırtına obüsleri ile vurulan hedef sayısının ise 100 olduğu açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın saldırının düzenlendiği rejim güçlerine yönelik misillemesinde 30 - 35 kadar Suriye askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bu arada kalleş saldırının dün bölgeye intikal eden, takviye birliklere yönelik olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ BAKANLIK DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Yapılan açıklamada, çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, önceden koordine edilmesine rağmen topçu atışı yapıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yaptığı açıklamada, "Saldırının failleri hesap verecek" ifadelerini kullandı. Saldırı sırasında şehit olan askerlerin kimliği henüz açıklanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 askerin şehit olduğunu, 1 sivilin can verdiğini biri ağır 7 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

KALIN: FAİLLER HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.



BABÜROĞLU: BU SAATTEN SONRA İDLİB, İDLİB DEĞİL

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu şu yorumu yaptı:

"İdlib birkaç yıldır Türkiye için terör üreten bir coğrafyaya dönüştü. Küçük Afganistan'a dönüşmüş durumda. Astana süreci kapsamında yürütülen olumlu bir işbirliği vardı. Libya'da oraya çıkan son gelişmelerden sonra Rusya'nın tutum ve politikalarından sonra bir değişiklik görmeye başladık. Libya olayından sonra ocak ayından sonra ateşkes görüşmelerinden sonra İstanbul'daki zirvede İdlib ile ateşkes anlaşması yapıldı ancak hiç uyulmadı. Türkiye Serakib'in kuzeyinde ve çevresinde konuşlandığı haberleri var. Büyük ihtimal buraya intikal sürecinde saldırı yapıldı.

Rusya ile Türk askerlerinin konumlarının koordine edilmesine rağmen bu olay gerçekleşti. Bu önemlidir. Koordinatların belli olmasına rağmen sehven veya kaza olarak yapılmasının ötesinde bilerek yapılmış gibi gözüküyor. MSB tarafından yapılan açıklamada da o ifadenin altı çiziliyor. Bu hasmane bir tutum var demek.

İdlib'de El-Kaide'nin kolu terör örgütü var. Burada İdlib'in kontrolünün büyük bölümünü kontrol altına almış durumda. Rusya'da bir sessizlik var. Oradaki teröristleri biz etkisiz hale getireceğiz deniliyor. Soçi mutabakatında 2019'un başında M4 ve M5 karayolunun Suriye yönetiminin kontrolüne verilmesi öngörülüyordu. Oradaki yabancı savaşçılar buna uymadılar. Rusya ve Suriye bu Soçi'ye dayanarak bu operasyonu devam ettiriyor. TSK da oluşturduğu 13 gözlem noktası var. Rusya, Suriye yönetiminin tamamen arkasında. Türkiye ne yapacak? Bunun politik ve askeri sonuçları olacaktır. Ama orada muhatap Suriye yönetimi değildir. Orada muhatap Rusya'dır. Türkiye, Rusya ile telefonda görüşüyordur. Büyük bir ihtimalle Türkiye ile Rusya arasında orta ve alt düzeyde bir zirvenin olacağını düşünüyorum.

İdlib sadece İdlib değil artık. İdlib demek Libya demek, İdlib demek Rusya ve ABD ile ilişkiler demek. James Jeffrey tarafından 700 bin göçmenin Türkiye sınırına hareket ettiği ve bunun uluslararası krize neden olacağını, ABD'nin Türkiye'nin yanında olacağını ifade etti. Bu açıklama Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma açıklamasından başka bir şey değildir. ABD, Türkiye ile Rusya arasını açarsa bir taşla birkaç kuş vuracak.

İdlib ile Türkiye arasındaki sınır 130 km uzunluğunda. Hiçbir duvar aşılmaz değil. Artık İdlib'de çatışmasızlık bölgesi, Astana süreci, gözlem noktalarının işlevi ortadan kalkmıştır. Yeni bir durum ortaya çıkmıştır. TSK'ya yapılan bu saldırıdan sonra Astana sürecinden bahsetmek iyimser bir durumdur. Oradaki gözlem noktaları tartışılacaktır. 3 gözlem noktası Suriye ordusu içinde kalmış durumda.

Rusya'nın ortaya koyacağı tablo, bu gözlem noktalarının işlevi ortadan kalkmıştır. Rusya, Suriye yönetiminin arkasındadır. Burada önemli olan, Türkiye Libya'da ortaya çıkan resimden sonra ABD'ye yanaştığı görüntüsü ortaya çıktı. Libya'da ve İdlb'de Türkiye ile Rusya karşı cephede. Artık Rusya'nın İdlib'de Türkiye'yi yalnız bıraktığını görüyoruz. Türkiye'yi Suriye yönetimi ile işbirliği ve iletişime zorladığını görüyoruz. Türkiye'nin Adana Mutabakatı'nı aktif duruma getirerek Suriye ve Rusya ile masaya oturması. İdlib bu saatten sonra İdlib değil."