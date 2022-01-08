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Suriye sınırında bombalı saldırı, 3 askerimiz şehit

Türkiye Suriye sınır kesiminde Akçakale'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 3 askerimizin kimliği açıklandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 20:35
Suriye sınırında bombalı saldırı, 3 askerimiz şehit

Suriye sınırında bombalı saldırı, 3 askerimiz şehit


Suriye sınırında Akçakale yakınlarında devriye görevi yapan askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerimiz can verdi. 

Kahramanmaraş Pazarcıklı şehit Teğmen Murat Alyurt

MSB tarafından yapılan açıklamada “Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P.Tğm. Murat ALYAKUT, P.Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P.Onb. Enes KOÇ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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