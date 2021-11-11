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Suriyeli 45 provakatör sınır dışı ediliyor

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz tartışmaları sırasında muz yiyerek halkı aşağılayan Suriyeli'ler için sınır dışı kararı verildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:43
Suriyeli 45 provakatör sınır dışı ediliyor

Suriyeli 45 provakatör sınır dışı ediliyor

Türk halkı ekonomik sorunlarla boğuşurken sığındıkları ülkenin zorluklarıyla alay eden Suriyeli 45 provakatörün sınır dışı edilme işleminin devam ettiği açıklandı.

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.
 

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SuriyeliMuz SkandalıSınır Dışı
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