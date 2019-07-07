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Suriyeli'ler için kritik uyarı | Suça karışanlar sınırdışı 

Son günlerde Suriyeli'ler başta olmak üzere Türkiye'ye sığınmaya çalışan yabancıların neden olduğu olaylar artınca, polis düğmeye bastı. Suça karışanların sınırdışı edilmesi için talimat verildi.

Suriyeli'ler için kritik uyarı | Suça karışanlar sınırdışı 

Son günlerde Suriyeli'ler başta olmak üzere Türkiye'ye sığınmaya çalışan yabancıların neden olduğu olaylar artınca, polis düğmeye bastı. Suça karışanların sınırdışı edilmesi için talimat verildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:25
Suriyeli'ler için kritik uyarı | Suça karışanlar sınırdışı 

Suriyeli'ler için kritik uyarı | Suça karışanlar sınırdışı 


İstanbul'da suça karışan Suriyeli'lerin sınırdışı edilmesi için polise talimat verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suça karışan Suriyeliler hakkında yeni bir karar verdi. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli yabancıların suça karışması durumunda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.. Benzer kararlar daha önce farklı il merkezlerinde alınmıştı.


İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erden Bursalı imzasıyla tüm birimlere gönderilen yazıda, İstanbul genelinde suça karışan Suriyelilerin durumu hakkında talimat verildi.


Talimatta, "Geçici Koruma Kapsamındaki" Suriyeli yabancıların suçun niteliğine bakılmaksızın kamu düzeni ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışanlar hakkında, emniyet birimlerinde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmeleri bildirildi.

Talimatta şu ifadelere yer verildi:

"Suçun niteliğine bakılmaksızın kimlik sahibi olsa dahi adli, idari ve kabahatlerden işlem yapılan 'Geçici Koruma Kapsamındaki' Suriyeliler hakkında kamu düzeni ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışan şahıslar serbest bırakılmayarak dosyaların mesai saatleri içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi şahıslar ile ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün değerlendirilmesinin beklenilmesi gerekmektedir"

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