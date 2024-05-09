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Suriyeli'ler konusunda İlber Hoca'dan önemli uyarı

Suriye'deki iç savaş bahanesiyle Türkiye'yi adeta istila eden kayıtlı 3.5 milyon ve kayıtsız milyonlarca kaçağın yakında siyasi parti kurabileceği uyarısı geldi.

09 Mayıs 2024 Perşembe 23:36
Suriyeli'ler konusunda İlber Hoca'dan önemli uyarı






Suriyeli'ler konusunda İlber Hoca'dan önemli uyarı



Türkiye'de Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın verdiği rakamlara göre  çoğunluğu Arap asıllı 10.5 milyon yabancının neden olduğu sorunlar çığ gibi büyürken, Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan önemli uyarılar geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı Suriyeli sığınmacılar hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaylı Suriyelilerin bir müddet sonra parti kurabileceklerini söyledi.

İlber Ortaylı Youtube'de yayım yapan Kafa TV'de Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ortaylı, Suriyelilerin parti kurabileceklerini belirtti.

Ortaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN EMİN OLUN"

"Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek çok doğum yapıyorlar. Her Suriyeli böyle değil tabii ki. Sığınmacı olarak geldiler, sonra sessiz sedasız ne iş yapıyorsa tahsil yapacak yapmayacak. Suriyeliler bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun. Başka göçmene benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o. Ya da gider başka bir partinin içine girer.


Suriye'de hiçbir zaman bir Suriye vatandaşının vatanı mefhumu yok, ama partilerinin içine girip onu ele geçirme bütün vatandaşlarında var. Çok politikler o konuda. Nepotizm denilen şey kendi işleri kendi memleketleri..."

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıSuriyeli
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