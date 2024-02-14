Suriyeli'lere toprak dağıtılacak iddiasına yanıt yok!



Türkiye'nin en verimli topraklarının Suriyeli sığınmacılara verilmesi için ABD fonunun 5 il valiliğine satması konusunda valiliklere Cumhurbaşkanlığı imzasıyla genelge gönderildiği iddialarına iktidardan cevap yok. Aralarında Aydın, Bursa, Balıkesir gibi vilayetlerin de bulunduğu şehirlerde yetkililerin bu karara imza attığı ve toprak satıldığı yolundaki iddialara vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan gelen çarpıcı iddianın sahibi Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz. Yılmaz Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale getirmek için beş ildeki Hazine arazilerinin, Birleşmiş Milletler (BM) fonu ile Suriyelilere verilmesi yönünde talimat aldığını ancak bu talimatı kendi kentinde yerine getirmediğini iddia etti.

Türk halkı satılmışız duydunuz mu❓



Vatandaşlık sattılar yetmedi, şimdi de Türkiye’yi satıyorlar‼️



Suriyeliler bizi satın alıyor ‼️



“Hazine Arazilerimiz Birleşmiş Milletler Fonlarıyla Sığınmacılara Peşkeş Çekilmek İsteniyor!"



Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale… https://t.co/Ux189Vz7IO pic.twitter.com/NbBQK6kCHu — Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRMB) February 13, 2024



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile kameralar önünde görüşen Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın iddiaları, tartışma yarattı.

Yılmaz, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) projesinde beş ilin seçildiği Suriyelilere Hazine arazilerini verme” talimatı aldığını şu sözler ile ifade etti:

“Cumhurbaşkanının himayelerinde bir proje yapılıyormuş: FAO. beş il seçmişler, geldiler buraya. Vali imzalamış, bizim de partner olarak imzalamamız gerekiyormuş. Birleşmiş Milletler’in bir başkanı geldi ‘Suriyelilerin burada kalıcı olarak Hazine arazilerinin bunlara verilmesi, 30 dönüm 50 dönüm filan’ dedi. 3.8 milyon dolar bir hibe verecekmiş. Sonra Yunt Dağı’nda, Recepli, Örselli, Karavelli’de bunlara yer verecekler. ‘Cumhurbaşkanımız söylemiş olabilir. Ben bunu imzalayamam’ dedim.”

Aydın, Bursa ve Balıkesir’in projeyi imzaladığını kaydeden Yılmaz, “Protokolü hazırlayan vatandaş, ‘buradaki asli unsurlar’ diyor. ‘Türk ve Suriyeliler eşit şekilde bundan faydalanır’ diyor. Dedim ki: Suriyeli asli unsur değil. Asli unsur biziz. Bunlar da burada mülteci, misafir statüsünde imzalamıyorum. Bir kavga bir gürültü. Ben size 4 milyon dolar vereyim, alın siz Amerika’ya götürün dedim” ifadelerini kullandı.

“AMAÇLANAN NEDİR?”

????HAZİNE ARAZİLERİ SIĞINMACILARA MI VERİLİYOR?



Genel Başkan Yardımcımız M.Tolga Akalın’ın Manisa Ticaret Odası ziyaretinde vahim bir iddia kamuoyuna yansıdı.



❗️İddiaya göre, Suriyeli sığınmacıları Türkiye’de kalıcı hale getirmek için 5 ildeki hazine arazileri BM fonlarıyla… pic.twitter.com/YYXfhGMYMY — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 13, 2024

İddiayı Meclis’e taşıyan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Bu şekilde bir proje yürütülmekte midir? Yürütülmekte ise proje ile amaçlanan nedir? Projeye hangi illerde, ne kadarlık arazi tahsisi yapılması planlanmaktadır” sorularını yöneltti.