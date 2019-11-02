Suriyeli'lerin geri dönüşü için kapıda hazırlık

Barış Pınarı Harekatı bölgesine geri dönmek isteyen Suriyeli'ler için sınır kapılarında son hazırlıklar yapılıyor. İlk olarak Telabyad ve çevresine gitmek isteyen Suriyeliler için Akçakale Sınır Kapısı'nda temizlik çalışmalarında sona gelindi. Telabyad'ta PKK ve DEAŞ'li teröristlere yönelik arama faaliyetleri ile tuzaklanmış bomba ve mayınların temizlenme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen yetkililer huzur ortamının sağlanmasının ardından geri dönüşlerin hızlanacağını söylediler.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Telabyad'a açılan, 1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği gümrük kapısında temizlik çalışmaları başladı. Sınır kapısının temizlenip onarıldıktan sonra önümüzdeki günlerde aktif hale geleceği öğrenildi



Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı ile Suriye Telabyad sınır kapısında, terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinin ardından temizlik çalışmaları başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin 2015 yılında Telabyad ilçesini ele geçirmesinin ardından her iki sınır kapısında insani geçişlere kapatılmıştı.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AKTİF HALE GELECEK

Gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale Belediyesi temizlik işçileri 2 gündür gümrük alanında temizlik çalışması yapıyor. Gümrük kapısının diğer eksikliklerinin gözden geçirildiği, eksikliklerinin giderilmesinin ardından, gümrük kapısının önümüzdeki günlerde aktif hale getirileceği öğrenildi.

1 MİLYON SURİYELİ BU KAPIDAN GEÇECEK

Diğer yandan Akçakale Gümrük Kapısı ve Telabyad sınır kapısının aktif hale gelmesi ile birlikte güvenli bölgeye geçiş yapacak olan Suriyeli muhacirlerin buradan geçiş yapacağı ifade ediliyor. Güvenli bölgenin oluşturulmasının ardından Akçakale Gümrük Kapısı kullanılarak 1 milyon Suriyelinin bu kapıyı kullanacağı ifade ediliyor.