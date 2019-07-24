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Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı

Bindiği halk otobüsünde uyuyan bir kadının göğüslerinin fotoğrafını gizlice çekmeye çalışırken yakalanan Suriye uyruklu kişiye indirimsiz 2 yıl hapis cezası verildi.

Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı

Bindiği halk otobüsünde uyuyan bir kadının göğüslerinin fotoğrafını gizlice çekmeye çalışırken yakalanan Suriye uyruklu kişiye indirimsiz 2 yıl hapis cezası verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı

Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı


Suriyeli bir kişinin bindiği halk otobüsünde uyuyan kadının gizli fotoğraflarını çekerken yakalanmasının ardından çıkarıldığı adliyede pişman olmadığını söylemesi hakimi çileden çıkardı. Cep telefonunda gizli çektiği görüntülerle yakalanan Suriyeli'ye mahkeden 2 yıl hapis cezası verilirken, cezanın ertelenmeden ve indirime gidilmeden uygulanmasına karar verildi. 

Toplu taşıma aracında oturduğu koltukta yorgunluktan uyuya kalan bir kadının fotoğraflarını gizlice çeken Suriyeli M. O., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Şişli'de toplu taşıma aracına binen genç kadın, koridor kısmında oturdu. Bir süre sonra uyumaya başladı. Tartışmalar üzerine uyandı. Bir yolcunun sanığın telefonunu almaya çalıştığını fark etti.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Daha sonra sanık tarafından kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendi. Otobüse polis çağırıldı. Yapılan incelemede, Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının çekilmiş fotoğrafları bulundu.

YANLIŞLIKLA GÖĞÜS FOTOĞRAFI ÇEKMİŞ

Savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.  Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğini söyledi. 

MAHKEME 2 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, sanık M.O.'yu "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indirim uygulamadı.

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