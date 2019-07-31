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'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı

Son dönemde Suriyeli'lerin neden olduğu adli olayların basına duyurulmaması ve resmi kayıtlara geçirilmeden çözülmesi yolunda İzmir Valiliği tarafından talimat verildiği iddialarına yalanlama geldi..

'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı

Son dönemde Suriyeli'lerin neden olduğu adli olayların basına duyurulmaması ve resmi kayıtlara geçirilmeden çözülmesi yolunda İzmir Valiliği tarafından talimat verildiği iddialarına yalanlama geldi..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 03:17
'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı

'Suriyeli sorunu kendi içimizde kalsın' talimatı



Büyük şehirlerde Suriyeli'lerin neden olduğu olayların sık sık basında yer almaya başlaması yerel yönetimleri zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar ile Suriyeli geçici sığınmacılar arasında yaşanan tatsız olayların büyütülmesini, basına yansımasını istemeyen bazı yöneticiler ilginç yöntemlere başvururken, bu konuda İzmir Valiliği tarafından verildiği iddia edilen talimatın gerçek dışı olduğu açıklandı.

GÖREVLİLERİ ZAN ALTINDA BIRAKAN HABER

İzmir Valiliği, bazı internet sitelerinde yer alan valiliğin Suriyeliler konusunda muhtarlara bazı talimatlar verdiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberlerin, sahada büyük bir özveriyle görev yapan kamu çalışanlarını zan altında bıraktığı belirtilerek yalan haberlere itibar edilmemesi istendi. 

Valilik, 'Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması' gibi talimatların verildiği iddialarını yalanlayarak açıklamasında şu ifade yer verdi:

"29 Temmuz 2019 tarihinde basında ve internet haber sitelerinde yer alan 'İzmir Valiliğinin muhtarlara; Suriyeliler sorununun dışarı yansıtılmaması, sorun getirildiğinde mahalle muhtarlarının bu sorunun çözümü için uğraşması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verildiği' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup, suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerlerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler. Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."

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