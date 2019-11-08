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Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler

Bir zamanlar Trakya'nın en önemli süt ve süt ürünleri entegre tesislerinden birinin sahte alkol üretildiği büyük bir üs haline getirildiği ortaya çıktı.

Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler

Bir zamanlar Trakya'nın en önemli süt ve süt ürünleri entegre tesislerinden birinin sahte alkol üretildiği büyük bir üs haline getirildiği ortaya çıktı.

08 Kasım 2019 Cuma 10:57
Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler

Süt fabrikasını sahte rakı tesisine çevirmişler

Jandarma ekipleri, Trakya Bölgesi'nin en önemli süt ve süt ürünleri entegre tesislerinden birinin, kapanmasının ardından kaçak alkol üretilen fabrika haline getirdiğini ortaya çıkardı. Yeni yıl öncesi kaçak rakı üretimine hız veren şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasına yapılan jandarma baskınında sahte içki ele geçirildi. Baskında eski süt fabrikasının sahte içki imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasına yapılan baskında şok gerçek ortaya çıktı. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda eski süt fabrikasının sahte içki imalathanesine çevrildiği görüldü. Jandarma tarafından yapılan aramada 7 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul ve Anadolu'da birçok iş yerine sahte içki sattıkları, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi arttırdıkları belirlendi


Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'ndeki kullanılmayan eski süt fabrikasında sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

YILBAŞI İÇİN ÜRETİMİ ARTIRMIŞLAR

Şüphelilerin, İstanbul ve Anadolu'da birçok işyerine sahte içki sattıkları, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi arttırdıkları belirlendi.

Öte yandan şüphe çekmemesi için fabrikanın dışına satılık tabelası konulduğu, satın almak için arayanlara ise fabrika sahibi M.Ç. tarafından yüksek fiyat söylendiği tespit edildi.

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