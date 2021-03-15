Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz

İstanbul'un göbeğinde bir İETT çalışanına görevi başında dans ederek adeta taciz eden genç kıza sosyal medyadan tepki yağdı.İstanbul'da bir genç kız, İETT çalışanını dans ederek taciz etti. O anlara ilişkin görüntüler ise müzikle montajlanarak sosyal medyada servis edildi.

Görüntülerde, genç kızın dans ederek İETT çalışanının yanına geldiği görülüyor. İyice yaklaşan kadından rahatsız olan adam ise hızlı şekilde arkasını dönerek olay yerini terk ediyor. Tacizci kızın ise adamın arkasından dalga geçerek gülmesi dikkat çekiyor.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere tepki yağdı. "Taciz, tacizdir" diyen kullanıcılar, tacizin kadın ya da erkeğinin olmadığını belirtti.