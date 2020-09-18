Taha Ün ikinci kez gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Gazeteci Yazar Taha Ün, bugün sabah erken saatlerde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak iki ayrı karakola götürüldü. Taha Ün'ün gözaltına alınma gerekçesi ise akıllara durgunluk verecek cinsten.

Ak Parti muhaliflerine yönelik sindirme operasyonuna bugün bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi'nin faaliyetlerine destek veren, bir dönem Ak Parti içinde Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Yazar Taha Ün sabah erken saatlerde evinde kelepçe takılarak gözaltına alındı.

bugün yaşanan hukuk skandalına ilişkin detaylı açıklamam ektedir. telefon açan, mesaj atan, desteğini ifade eden herkese şükranlarımı sunarım. korkutma ve sindirme çabalarının bizi yolumuzdan döndüremeyeceğini başta bu oyunu tezgahlayan pelikan çetesi olmak üzere herkes bilmeli pic.twitter.com/bqQUQQ2qkL — Sağlam İrade (@tahaun) September 18, 2020

Taha Ün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı. İfade vermeye gidiyoruz” dedi.

Ün, daha önce de Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.

Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün serbest bırakıldıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda detayları daha sonra açıklayacağını belirtti ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı etiketleyerek, "Ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı" dedi.

Ün, paylaşımında, "Görmeye duymaya alıştığımız cinsten bir hukuk skandalı ile sabah evimizde arama yapılarak, kelepçelenerek gözaltına alındık. şimdi serbestiz, detayları ilerleyen saatlerde inşaAllah paylaşacağım. ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı @_aliyalcin_ @MemurSenKonf" ifadelerini kullandı.