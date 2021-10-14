

Taksici kaldırıma çıktı, yayadan korna çalarak yol istedi



Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerden biri TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında, kaldırımda yürüyen vatandaşlara korna çalarak yol istedi. 34 TDL 55 plakalı taksi sürücüsünün kural tanımaz görüntelerini yolda ilerleyen vatandaşlar kayıt aytına aldı.



Trafikte çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sabah saatlerinde oluşan trafiği gören bir taksi sürücüsü aracı ile kaldırımda ilerlemeye başladı. Kaldırımda yürüyen bir yaya taksicinin korna çalması sonucu neye uğradığını şaşırdı.TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.