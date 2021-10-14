Taksici kaldırıma çıktı, yayadan korna çalarak yol istedi
Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerden biri TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında, kaldırımda yürüyen vatandaşlara korna çalarak yol istedi. 34 TDL 55 plakalı taksi sürücüsünün kural tanımaz görüntelerini yolda ilerleyen vatandaşlar kayıt aytına aldı.
TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.