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Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi

İstanbul yollarında arap turist avına çıkan, kısa mesafeler için yolcu almayan, ekmek parasını kazandığı yolculara saldıran, kadın yolcuları taciz eden, façla para talep eden taksiciler için şikayet yağdı. 

07 Aralık 2022 Çarşamba 08:32
Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi

Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi



İstansul'da taksicilerin neden olduğu sorunlar çığ gibi büyüyor. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nin hazırladığı bilgilere göre bu yılın ilk 10 ayında, taksilerle ilgili 63 bin 844 şikâyet iletildi. İhlal yaptığı ispatlanan 28 bin 467 şikâyete konu olan 15 bin 551 taksi şoförü ve 10 bin 696 araca cezai işlem uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un önemli sorunlarından biri olan taksilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


İBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nin (TUDES) hazırladığı bilgilere göre bu yılın ilk 10 ayında, taksilerle ilgili 63 bin 844 şikâyet iletildi. Bunlardan, İBB Çözüm Merkezi tarafından ihlal yaptığı ispatlanan 28 bin 467 şikâyete konu olan 15 bin 551 taksi şoförü ve 10 bin 696 araca cezai işlem uygulandı. Ceza alan taksi şoförlerinden 1592’sine yol ve yolcu seçme, kısa mesafede yolcu almama gibi nedenlerden ceza kesildi. 2022 yılı içinde yolcu seçme ihlali yapan 2 bin 27 araç, Emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edilerek çalışma ruhsatları askıya alındı. Şoförlerin 70’i alkol, 34’ü uyuşturucu kullanımından, 25’i darp, 15’i ise aykırı davranış nedeniyle ceza aldı. 

908’İ YOLCU SEÇTİ

Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 2 bin 330 şoföre de yaptırım uygulandı. İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması nedeniyle 1256 cezai işlem uygulanırken “şehrin turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması” ve yolcu seçilmesi nedeniyle 908 yaptırım gerçekleşti.

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İstanbulTaksiTaksicilerŞikayet
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