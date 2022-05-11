Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki caminin açılışının üzerinden tam bir yıl geçti. İstanbul’da temeli 5 yıl önce atılan ve geçen sene mayıs ayında açılan Taksim Camisi’nin trafiğe kapalı ve yaya yolu olarak kullanılan merdivenlerinde iki lüks otomobil görüldü. İkindi namazı saatlerinde caminin önünde görüntülenen merdivenlerde yer alan Mercedes marka lüks taşıtların sahiplerinin ise kim olduğu bilinmiyor.

YAYALAŞTIRMA İLE MEYDANA ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Meydana kamu hizmeti yapan araçlar dışında mağazaların ürünlerini taşıyan araçların girişine belirli saatlerde izin veriliyor. 2012’de ‘Taksim Yayalaştırma Projesi’ kapsamında meydana bağlanan yolların bir kısmı meydanın altına alınmıştı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde ortaya çıkan ‘Taksim Yayalaştırma Projesi’nde ilk kazma 2012’de vurulmuştu. Ardından proje kapsamında Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesi ve Topçu Kışlası’nın parka inşa edileceği açıklamalarının ardından Gezi Parkı Direnişi başlamıştı.