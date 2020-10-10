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Taksim değnekçi ve dilencilerin iş merkezi haline geldi

Dünyanın en çok ziyaret edilen merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı dilencilerin meskeni haline geldi. Meydandan başlayan dilenci terörü, İstiklal Caddesi boyunca uzanıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:17
Taksim değnekçi ve dilencilerin iş merkezi haline geldi

Taksim değnekçi ve dilencilerin iş merkezi haline geldi


İstanbul'un dilencileri her geçen gün artıyor. Kentin birçok yerinde karşımıza çıkan dilenciler, vatandaşların duygularını sömürüp, para ve yemek istiyor. Trafik ışıkları, alışveriş merkezi çıkışları hatta eğlence merkezleri önleri dilencilerden geçilmiyor.

Kimileri özrünü kullanarak vatandaşların duygularını sömürürken, kimisi de çocuklarını kullanıyor. Özellikle turistlerin peşinde ayrılmayan dilenciler, esnafın tepkisiyle bulundukları alandan kovulsa da geri gelerek dilenmeyi sürdürmekten vazgeçmiyor.

POLİS YAKALIYOR AMA ÇÖZÜMÜ YOK


Son günlerde araç sürücülerine kan kusturan değnekçilerle gündemden düşmeyen Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı dilencilerin meskeni haline geldi. Taksim'i mesken tutup, insanların duygularını sömüren dilenciler, özellikle turistlerin peşini bırakmıyor. Artık bu işi meslek haline getiren dilenciler, adım adım takip ettikleri turistlerin yanı sıra bölge esnafını da çileden çıkarmış durumda. Tabiri caizse kapıdan kovsan bacadan giriyorlar. Müşterilerinin şikâyetiyle müdahale eden esnaf arkasını döner dönmez 'işe' devam ediyorlar. Hal böyle olunca müşteri kaçıran esnaf yaka silkerken, vatandaşlar ile turistler yolunu değiştiriyor. Habertürk ekibi bölgedeki dilencileri yerinde takip edip, esnafın şikâyetlerini dinledi. İşte Taksim'deki dilenci terörü...


ZORLA PARA VE YEMEK İSTİYORLAR

Hedeflerinde ilk olarak turistler var. Kimi zaman zorla para istiyorlar kimi zamanda yemek... Hatta mekânlarda oturan turist ve vatandaşların tabaklarındaki yemeği bile istiyorlar. Güven timlerinin yaptığı operasyonlarla yakalanan dilenciler, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasının ardından yeniden sahadaki yerini alıyor. Hal böyle olunca müşteri kaybı yaşayan esnafın derdi bitmek bilmiyor.


'DİLENCİLER ARTIK BİZİ CANIMIZDAN BEZDİRMİŞ DURUMDA'

Taksim esnaflarından Eren Ongurlar, dilencilerin müşterilerini rahatsız etmelerinin yanı sıra çoğunun maskesiz olması nedeniyle koronavirüsün yayılması açısından da tehlike arz ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Dilenci konusu artık bizi canımızdan bezdirmiş durumda. Turistler de bu konuda baya sıkıntılı. Bizlere bu sorunu hep dile getiriyorlar. Biz de bunu devlet büyüklerimize iletiyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatı üstüne düşeni yapmakta. Her aradığımızda polis arkadaşlar gelip ilgileniyor. Ancak gerçekten artık çok yorulduk bu dilencilerden. Ayrıca koronavirüsün yayılması konusunda da tehlike oluşturuyorlar. Hiç birinde maske falan yok. Sabah İstanbul'un tüm semtlerini geziyor, akşamda gelip Taksim de final yapıyorlar."


GELİP ALIYORLAR BİR SAAT SONRA AYNI KİŞİ YİNE DİLENİYOR'

Halil Söylemez adlı esnaf da, "Dilenciler ile uğraşmaktan artık iş yapamaz olduk. O kadar uyarımıza rağmen maalesef turistleri ve bizi rahatsız etmeye devam ediyorlar. Yetkililere haber veriyoruz geliyorlar işlem yapıyorlar ama bakıyorum bir saat sonra aynı kişi burada dilenmeye devam ediyor. Artık bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


GÜVEN TİMLERİ YİNE YAKALADI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki dilencilere yönelik takibimizde Güven Timleri'nin operasyonuna da şahit olduk. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin operasyonunda yine birçok dilenci yakalandı. Aralarında çocukların da olduğu dilenciler hakkında emniyetteki işlemlerinin ardından cezai işlem uygulandı.


 

Anahtar Kelimeler:
TaksimDilenci
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