Taksim, emekçilere kapatıldı | Çok sayıda gözaltı var



Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde yine Taksim gerginliğine takıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda sendika yöneticisi Saraçhane önünden Taksim'e ulaşmak için çaba harcıyor. Bu arada Okmeydanı, Mecidiyeköy, Beşiktaş çevresinde toplanan gruplara polis müdahalesi oldu. Gözaltına alınanlar var.

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Saraçhane'deki toplanma alanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Alana girmek isteyen yurttaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

CHP Gençlik Örgütünün "Kırılsın Zincirler Özgürleşsin İşçiler" pankartı çevresinde toplanmalar oluyor.

Saraçhane Meydanı'nda şu an CHP'nin ve DİSK'in otobüsü bulunuyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu erken saatlerde Saraçhane Meydanı'na geldi.

DİSK yürüyüş öncesi "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganı attı.

Türkiye Komünist Partisi de Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak için Yenikapı'dan Saraçhane'ye doğru yürümeye başladı. Katılanların arasında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bulunuyor.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'deki toplanma alanında.