Taksim kadınlara kapatıldı, gözaltılar var



8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları öncesi konulan gösteri ve yürüyüş yasağı kadınların tepkisine neden oldu. İstanbul'da kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararına rağmen Taksim'de yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için yollara çıktı. Bu arada, Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek oradan da Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen kadınlar, vapura binemeden gözaltına alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de polis bariyerleriyle kapatıldı. Polis Taksim'de kadınlara müdahale ediyor.

İstanbul Tophane…

Kadınlar yine günlerini kutlayamıyor… pic.twitter.com/9Ht30Iq7IX — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 8, 2022



İstanbul’da bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bir araya geldi. Kadınlar ise çok sayıda ara sokakta buluşmaya devam ediyor. Firüzağa'da toplanan kadınların önü polis tarafından kesildi. Kadınların yürüyüş ısrarı sürüyor. Taksim'de polis kadınlara müdahale ediyor.



Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve İstanbul Valiliği'nin izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.

Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasına rağmen, kadınlar 'Feminist Gece Yürüyüşü'nü yapabilmek için Taksim yönüne doğru ilerleyişini sürdürüyor. Kadınlar bariyerlerle karşılaştıkları noktalarda yönlerini değiştirerek ara sokaklardan alana yaklaşmaya çalışıyor.

KADIKÖY İSKELESİ'NDE GÖZALTILAR VAR

Bu arada, akşamüzeri Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek ve oradan Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen bir grup kadın vapura binemeden gözaltına alındı.

Kurulan polis noktalarını aşmak isteyenler de dahil şu ana kadar 38 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.