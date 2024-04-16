Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tanju Özcan sert çıktı | Bolu ikinci Karabük olmayacak 

Karabük'ü tüm dünyaya rezil eden Karabük Üniversitesi'ndeki skandallarla anılan isimlerin Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev alması şehirde tepkilere neden oluyor.

16 Nisan 2024 Salı 14:22
Tanju Özcan sert çıktı | Bolu ikinci Karabük olmayacak 






Tanju Özcan sert çıktı | Bolu ikinci Karabük olmayacak 


Üniversiteyi binlerce Afrika ve arap kökenli şüpheli şahıslarla dolduran, cinayet, fuhuş ve bulaşıcı hastalıklarla tüm dünyada alay konusu haline gelen Karabük'ün iki şaibeli ismi Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde göreve başlayınca şehirde tepkiler yükselmeye başladı. Diplomasız şahıslara bile sahte belgelerle Karabük Üniversitesi'nde okul 'ayarladığı' iddia edilen isimlerin Bolu'ya en büyük zararı vermesinden endişe ettiğini söymeyen Belediye Başkanı Tanju Özcan yerel yönetim olarak elindeki yetkilileri kullanacağını söyledi.


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız” dedi.


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Karabük Üniversitesinde özellikle Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Abant İzzet Baysal Üniversitesinde de yaşanmaya başladığını söyledi. 

Özcan, Bolu’daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade ederek, “Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Artık sosyal medyada bile, dünyada, Karabük ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı. Genel ahlaki sorunlar ortaya çıktı, Karabük gibi bir Anadolu şehrinde. Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla” diye konuştu.

“BU REKTÖR DERHAL GÖREVDEN ALINMALI”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini iddia ettiği İbrahim Kürtül’ün görevden alınmasını isteyen Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu rektör derhal görevden alınmalı. Bolu üniversitesini, taşra üniversitesi bellediniz de buraya mı çökmeye çalışıyorsunuz? Devletin görevlilerini, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını, Valimizi göreve davet ediyorum. Bu iş daha fazla büyümeden önlem alınması lazım. İbrahim Kürtül denen şahıstan üniversite bugün, Bolu bugün kurtulmalıdır. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında, neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp, karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil.”

Anahtar Kelimeler:
KarabükBolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'ye oy vermeyen şehirlere çivi bile çakmayın
AK Parti'ye oy vermeyen şehirlere çivi bile çakmayın
Yangına dirençli yerleşimler projesi tamamlandı
Yangına dirençli yerleşimler projesi tamamlandı
Teleferik kazası | Kepez Belediye Başkanı Kocagöz tutuklandı
Teleferik kazası | Kepez Belediye Başkanı Kocagöz tutuklandı
Antalya teleferik kazası | Kırık vida yüzünden olmuş
Antalya teleferik kazası | Kırık vida yüzünden olmuş
Teleferik faciası | En ucuzu diyerek tanıtım yapmışlar
Teleferik faciası | En ucuzu diyerek tanıtım yapmışlar
Havada 21 saat mahsur kaldı, inince toprağı öptü
Havada 21 saat mahsur kaldı, inince toprağı öptü
Teleferikte kabus dolu gece | Sabaha kadar havada beklediler
Teleferikte kabus dolu gece | Sabaha kadar havada beklediler
İzmir Foça'da ekolojik köy projesinden lüks villalar çıktı
İzmir Foça'da ekolojik köy projesinden lüks villalar çıktı
Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar
Prof. Dr. Ercan'dan bayram sevinci veren mesajlar
Bursa'da Belediye CHP'ye geçince, ilk ceza İGA'dan geldi
Bursa'da Belediye CHP'ye geçince, ilk ceza İGA'dan geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim