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Tapulu ekili tarlaya, Suriyeli'ler için çadır kurmuşlar

Vatandaşın tapulu tarlasına çadırlar kurularak Suriyeli'lere verildi. Halk tepki gösterince güvenlik güçleri devreye girdi.

04 Nisan 2023 Salı 22:17
Tapulu ekili tarlaya, Suriyeli'ler için çadır kurmuşlar


Tapulu ekili tarlayı, Suriyeli'ler için çadır kurmuşlar

Türkiye deprem felaketinin yarasını sarmaya çalışırken, vatandaşın başına dert olan Suriyeli'lerin her yerde önceliği devam ediyor. Deprem bölgesinde yıkımın ardından kurulan çadır kentlerden biri, bir vatandaşın ekili ve tapulu arazisine kuruldu. Üstelik bu çadır kente sadece suriyeli'lerin yerleştirilmesi halkın tepkisine neden oldu.

Kaçak göçmenler, Afganlı, Suriyeli, Iraklı'ların neden olduğu sorunlar deprem felaketi ile birlikte daha da derinleşiyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda deprem bölgesinde vatandaşın tapulu tarlasına kurulan çadırlara sadece suriyelilerin yerleştirildiği ortaya çıktı.  Videodaki vatandaşın iddiasına göre depremden sonra tapulu arazisine kurulan çadırların sadece suriyelilere verilmesine halkın tepkisi sert oldu.,

Son günlerde sınır bölgelerinde kaçak göçmenlerin çekip paylaştığı geçişlere dair videolar yalanlanamazken bu kez de deprem bölgesinden bir video tepki çekti. 

Videodaki vatandaşın iddiasına göre depremden sonra tapulu arazisine çadır kuruldu. Kurulan çadırlara da Suriyeliler yerleştirildi. 

Görüntülerde çevrede askerlerin de olduğu görülürken vatandaş isyanını videoya çekerek kayıt altına aldı. 

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki yarattı.

Son günlerde sınır bölgelerinde kaçak sığınmacıların çekip paylaştığı geçişlere dair videolar ne kadar yalanlansa da bu kez de deprem bölgesinde çekilmiş bir video tepki çekti.

Videodaki vatandaşın iddiasına göre depremden sonra tapulu arazisine çadır kuruldu. Kurulan çadırlara da Suriyeliler yerleştirildi.

Görüntülerde çevrede askerlerin de olduğu görülürken vatandaş isyanını videoya çekerek kayıt altına aldı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki yarattı.

Deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesi sebebiyle, hükümet istediği toprağa istediğini yerleştirme yetkisini kullanıyor.

Çareyi vatandaşın toprağına el koymakta bulan iktidar, otellerin yaptıklarını ise görmezden geliyor.

İktidar, çadır sorununu depremzedeleri otellerde konaklatarak aşmaya çalışsa da çok sayıda otel, “Anlaşmamız bitti, rezervasyonlarımız var” bahanesiyle depremzedeleri otelden çıkarmaya başladı.

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL ilan edilen bölgelerde kamu kurumları ile tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

Bölgede yaşayan 18-60 yaş arasındaki vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlü olacak.


 

Son Güncelleme: 04.04.2023 23:42
Anahtar Kelimeler:
TarlaSuriyeDeprem
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