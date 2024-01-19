Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?

Haber: Enver Haykır

Konya’nın Seydişehir ilçesi Çavuş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sekili yurtlar (Sırtlı yurt) mevkiinde 2011 yılında Konya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından 3 ay kurtarma kazısı yapılarak Nekropol Alanı içerisinde Roma mezarı ortaya çıkarılmış, zemin içerisinde ise farklı uzunluklarda 10 adet kanal mezar ve yan yüzeylere stilize olarak açılmış farklı ölçülerde duvar içine oyulmuş küçük göz, hücreler ortaya çıkarılmıştı.

ROMA MEZARI KALINTILARI ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ:

Binlerce yıllık antik çağ nekropol (mezarlık) yerleşim yerindeki Roma mezarının giriş kapısı önünde birde Mitras Mozaiği bulunuyordu. Bölge açık hava müzesine dönüştürülüp turizmine kazandırılmayı beklerken sahipsizlikten mozaik kayboldu mezar kalıntıları ise çürümeye terk edildi.

TARİHİ ÖREN YERİ SAHİPSİZ KALDI:

3 bin 500 yıllıktarihinin gömülü olduğu bölge tamamıyla unutulurken tarih ve kültür bilincine önemli katkı sağlayacak olan projenin, Seydişehir turizmine de değer katması beklenirken sahipsizliğe terk edilmesi şaşkınlığa neden oldu.

Konya Müze Müdürlüğü'nce Çavuş mahallesindeki Sekiyurtları Nekropolünde yapılan kazılarda önemli tarihi eserler ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca kaçakçılar tarafından kazıda insan figürlü heykel bir de haç ve 290 adet sikke ele geçirilmişti.

Tarihçi Ercan Arslan şunları ifade etti: “ Seydişehir çok önemli Antik Çağ yerleşimlerinden Vasada Antik Kenti ve Sekili yurtlar Nekropolü ayrı ayrı projelendirilerek kentimizin, ilimizin ve ülkemizin aktif turizmine mutlak surette dâhil edilmesi gereken tarihi zenginliklerimizdendir. Gelecek nesillere koruyarak aktaracağımız bu zenginliklerimiz aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır.

Dolayısıyla bu bilinçle meseleyi ele alma sorumluluğumuz bulunmaktadır” dedi.