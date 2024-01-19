Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?

Tam 3 bin 500 yıllık tarih hazinesi Roma mezarı ayakta kalmak için hem zamana hem de define avcılarının tahribine karşı direniyor!

19 Ocak 2024 Cuma 00:42
Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?






Tarihe ışık tutuyor | Çavuş Roma mezarının akıbeti ne olacak?

Haber: Enver Haykır

Konya’nın Seydişehir ilçesi Çavuş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sekili yurtlar (Sırtlı yurt) mevkiinde 2011 yılında Konya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından 3 ay kurtarma kazısı yapılarak Nekropol Alanı içerisinde Roma mezarı ortaya çıkarılmış, zemin içerisinde ise farklı uzunluklarda 10 adet kanal mezar ve yan yüzeylere stilize olarak açılmış farklı  ölçülerde duvar içine oyulmuş küçük göz, hücreler ortaya çıkarılmıştı. 

ROMA MEZARI KALINTILARI ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ:

Binlerce yıllık antik çağ nekropol (mezarlık) yerleşim yerindeki Roma mezarının giriş kapısı önünde birde Mitras Mozaiği bulunuyordu. Bölge açık hava müzesine dönüştürülüp turizmine kazandırılmayı beklerken sahipsizlikten mozaik kayboldu mezar kalıntıları ise çürümeye terk edildi.

TARİHİ ÖREN YERİ SAHİPSİZ KALDI:

3 bin 500 yıllık Seydişehir tarihinin gömülü olduğu bölge tamamıyla unutulurken tarih ve kültür bilincine önemli katkı sağlayacak olan projenin, Seydişehir turizmine de değer katması beklenirken sahipsizliğe terk edilmesi şaşkınlığa neden oldu.

Konya Müze Müdürlüğü'nce Çavuş mahallesindeki Sekiyurtları Nekropolünde yapılan kazılarda önemli tarihi eserler ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca kaçakçılar tarafından kazıda insan figürlü heykel bir de haç ve 290 adet sikke ele geçirilmişti.

Tarihçi Ercan Arslan şunları ifade etti: “ Seydişehir çok önemli Antik Çağ yerleşimlerinden Vasada Antik Kenti ve Sekili yurtlar Nekropolü ayrı ayrı projelendirilerek kentimizin, ilimizin ve ülkemizin aktif turizmine mutlak surette dâhil edilmesi gereken tarihi zenginliklerimizdendir. Gelecek nesillere koruyarak aktaracağımız bu zenginliklerimiz aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır.

Dolayısıyla bu bilinçle meseleyi ele alma sorumluluğumuz bulunmaktadır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
SeydişehirÇavuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Sosyal Tesisi, Başkan'ın ailesine tahsis edilmiş
Merkez Bankası Sosyal Tesisi, Başkan'ın ailesine tahsis edilmiş
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı
AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı
AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı
Devletin gücüyle 35 yıllık öğretmeni sürdürdü
Devletin gücüyle 35 yıllık öğretmeni sürdürdü
Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu
Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu
TEMA Vakfı 2023 yılını değerlendirdi | Yangınlar, talan, sel baskınları
TEMA Vakfı 2023 yılını değerlendirdi | Yangınlar, talan, sel baskınları
Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü
Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü
25 il için sel baskını uyarısı
25 il için sel baskını uyarısı
Tutuklu son müteahhit Tevfik Tepebaşı da tahliye edildi
Tutuklu son müteahhit Tevfik Tepebaşı da tahliye edildi
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim