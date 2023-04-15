Tarihi Üsküdar Sahili de imara açılıyor



Tarihi İstanbul Yarımadası'nı AKP'li belediyeler döneminde betona kurban edildiğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları seçim öncesi alınan bir kararla yine havada kalıyor. Tarihi Üsküdar Meydanı'nın hemen yanında sahile inşa edilen kafeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla imara açıldığı orta çıktı. AKP yandaşı üç beş kafe uğruna, Üsküdar'ın tarihi dokusunu, kültürel yapısını bozan bakanlığa İBB'den tepki geldi. Kararı sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar "Her fırsatta ecdat edebiyatı yapanlar, Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatırken, Türk İslam eserlerini görmezden geliyor. Üsküdar'ın manevi havasını kirleten, gece yarılarına kadar yüksek sesli müzik yayını yapan kafeler iktidar eliyle korunup kollanıyor" yorumunu yaptılar.

Değerli İstanbullular,



Aşağıda yer alan, bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim ????



1️⃣ Mimar Sinan’ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii’nin yanına, Üsküdar sahiline kaçak kafe yapıldı. Biz bu kaçak… pic.twitter.com/ls15GJfQSl — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 15, 2023

Son durumu İBB Genel Sekreter Yardımcısı açıkladı: "Üsküdar'daki kaçak kafeleri korumak için doğal SİT alını imara açılıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca yıkımına engel olunan Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelere ilişkin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'den yeni açıklama geldi. Bilindiği üzere halkın denizle bağlantısını kesen ve tarihi caminin yanına konuşlandırılan yapılar geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla yıkılmak istenmiş, polis gücü kullanılarak yıkım engellenmişti. Şimdi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak kafeleri korumak için halka ait sahili imara açıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koruma altına alarak İBB'nin yıkmasını engellediği Üsküdar Salacak Sahili'nde tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Gökçe, polisin kaçak kafelerin yıkımı engellemek için etten duvar ördüğü fotoğrafı “Bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim” notuyla paylaşarak süreci anlattı.

"Mimar Sinan emaneti 5 asırlık bir camiinin yanında, hepimize, bütün İstanbullulara ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan bir yerde yapılan kaçak yapıyı, doğayı ve şehirleri koruması gereken bakanlık yasaya aykırı olarak koruyor" tepkisini gösteren Gökce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aşağıda yer alan, bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim.

1- Mimar Sinan’ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii’nin yanına, Üsküdar sahiline kaçak kafe yapıldı. Biz bu kaçak yapıların tahliyesini Üsküdar Kaymakamlığı’ndan talep ettik ancak bu talebimiz anlaşılmayan (!) nedenlerle yerine getirilmedi.

2- 2022 tarihinde İmar Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Encümenimiz tarafından oy birliği ile bu kaçak kafelerin yıkılmasına ve idari para cezası verilmesine karar verildi.

3- Kaçak kafe sahipleri bu karara karşı dava açtı. Bu yıl 29 Mart tarihinde mahkeme 'yürütmenin durdurulması' talebini reddetti.

4- Kaçak kafe sahipleri bu karara itiraz ettiler, yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince red edildi.

5- 10 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Bu işlem İstanbul Valiliği Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı kapsamında verilen 'yapı kayıt' belgesi gerekçe gösterilerek engellendi.

6- Halbuki İmar Kanunu’nun geçici 16’ıncı maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği yapı kayıt belgesi imar açısından fazladan bir hak sağlamayacağı gibi idari para cezası ve yıkım kararının uygulanmasına engel olmaz.

7- 3194 sayılı ve 2863 sayılı kanunlar çerçevesinde doğal sit alanlarında da imar denetim yetkisi İlçe ve Büyükşehir Belediyelerindedir. Dolayısıyla adında 'Çevre' bulunan bakanlık doğal sit alanındaki bir yeşil alanı imara açan bir planı onaylasa dahi kaçak yapılar meşrulaşamaz ve bu karar yıkıma engel olmaz.

8- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkıma engel olduğu iddia edilen tüm hususlar kaçak kafe sahiplerinin açtığı davalarda öne sürülmüş ancak mahkeme bu itirazları hukuka uygun bulmamış ve reddetmiştir.

9- Bütün bunlara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü bir yazı yazarak kaçak bir yapının yıkılmasını engellemek için devletin polisini yapının önüne çıkarttı.

Şimdi olana bakın,

>> Bakanlık doğal sit alanındaki kaçak yapıyı korumak için doğal sit alanındaki yeşil alanı imara açıyor,

>> Mimar Sinan emaneti 5 asırlık bir camiinin yanında, hepimize, bütün İstanbullulara ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan bir yerde yapılan kaçak yapıyı, doğayı ve şehirleri koruması gereken bakanlık yasaya aykırı olarak koruyor.

>> Doğayı ve şehrimizi korumak için biz de böyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.

>> Hukuka, akla, mantığa ve insafa aykırı bu durumu İstanbulluların takdirine saygıyla sunuyorum."

