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Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?

Türkiye'yi vuran iki büyük deprem felaketinde, dünyanın her yerinden zor durumda kalanlar için yardım yağarken, yurt binalarını depremzedelere bir türlü açmayan tarikatlar ölü taklidi yapıyor!

17 Şubat 2023 Cuma 12:50
Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?

Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedeleri yerleştirmek üzere üniversitelileri apar topar KYK yurtlarından çıkarılırken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen 287 yurt ise mağdur vatandaşlar için kapılarını kapattı. Kamuya ait yurtlara yerleşimde ise deprem bölgesindesi Suriyeli'lere öncelik verildiği iddiaları vatandaşları öfkelendiriyor.

Üniversitelerde eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi ve KYK yurtlarının depremzedeler için gerekli şartları sağlamaktan uzak olması tepkileri beraberinde getiriyor.

MEB verilerine göre 2021-2022 döneminde toplam KYK yurdu sayısı yalnızca 776. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidara yakınlığıyla bilinen 287 yurt olduğunu ancak bu yurtlara dokunulmadığını söyledi. Karabat, TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunun, depremzedeler için açılması gerektiğini söyledi.

ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞİL

Karabat, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararının panik halinde alınmış bir karar olduğunu söyledi. Karabat, “Madem böyle bir karar alındı. Vakıfların, derneklerin de yurtları var. Öyleyse buralar da depremzedelerin kullanımına açılmalı” dedi.

Karabat sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye önce kendi yurttaşının eğitimine ara veriyorsa, yabancı öğrencilerin eğitimini ve konaklamasını bence ikinci plana alabilir. Eğitimde yaşanan 6 aylık bir kayıp, deprem maliyetinin üstüne başka bir maliyet de koyar. Bu, Türkiye açısından bir kuşağın kaybolması anlamına gelir. Eğitim devam etmelidir.” 

Öte yandan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyesi avukat Murat Yıldız, üniversitelerin çevrimiçi eğitim kararına karşı Ankara Barosu tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığını söyledi.

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