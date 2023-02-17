Tarikat yurtları depremzedelere yurtları neden açmıyor?



Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedeleri yerleştirmek üzere üniversitelileri apar topar KYK yurtlarından çıkarılırken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen 287 yurt ise mağdur vatandaşlar için kapılarını kapattı. Kamuya ait yurtlara yerleşimde ise deprem bölgesindesi Suriyeli'lere öncelik verildiği iddiaları vatandaşları öfkelendiriyor.

Üniversitelerde eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi ve KYK yurtlarının depremzedeler için gerekli şartları sağlamaktan uzak olması tepkileri beraberinde getiriyor.

ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞİL

MEB verilerine göre 2021-2022 döneminde toplam KYK yurdu sayısı yalnızca 776.iktidara yakınlığıyla bilinen 287 yurt olduğunu ancak bu yurtlara dokunulmadığını söyledi. Karabat, TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunun, depremzedeler için açılması gerektiğini söyledi.

Karabat, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararının panik halinde alınmış bir karar olduğunu söyledi. Karabat, “Madem böyle bir karar alındı. Vakıfların, derneklerin de yurtları var. Öyleyse buralar da depremzedelerin kullanımına açılmalı” dedi.

Karabat sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye önce kendi yurttaşının eğitimine ara veriyorsa, yabancı öğrencilerin eğitimini ve konaklamasını bence ikinci plana alabilir. Eğitimde yaşanan 6 aylık bir kayıp, deprem maliyetinin üstüne başka bir maliyet de koyar. Bu, Türkiye açısından bir kuşağın kaybolması anlamına gelir. Eğitim devam etmelidir.”

Öte yandan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyesi avukat Murat Yıldız, üniversitelerin çevrimiçi eğitim kararına karşı Ankara Barosu tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığını söyledi.