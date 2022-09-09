Tarkan'a sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi salladı

Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşunun ardından ateşlenen Kurtuluş Savaşı, İzmir'in 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtulduğu güne kadar sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda bugün İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı unutulmaz müzik gösterisiyle tarihe damgasını vurdu. Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanmaz diyenlere inat, İzmir halkı kordon boyuna koştu. Yüz binlerce insan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen müzik, dans ve ışık gösterisini hayranlıkla izledi.

Tarkan'ın verdiği konseri izlemek için ana caddeler ve meydanlar hıncahınç doldu taştı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan konser, telif hakkı gerekçe gösterilerek kesildi.

Doğduğum,büyüdüğüm ve hep gurur duyduğum şehrimin 100.yıl kutlamalarında, İzmir Belediye Başkanım @tuncsoyer ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.#9Eylül pic.twitter.com/7Pv2uhLAOT — T.C.Ayla???????? (@TCAyla35) September 9, 2022

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlanıyor. İzmirTube adlı YouTube kanalından canlı yayınlanan görsel şöleni, 100 binden fazla kişi izledi.



VE TARKAN SAHNEDE

Ünlü sanatçı Tarkan, saatler 22.08'i gösterdiğinde sahneye çıktı.

Binlerce kişinin alandan, binlerce kişinin ise canlı olarak takip ettiği Megastar, 'Yolla' şarkısıyla açılış yaptı. Tarkan konserinin bir bölümü, YouTube'dan canlı yayınlandı.

KURTULUŞ COŞKUSU

İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, yurttaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.

Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen yurttaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti.



Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı.

Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.



KILIÇDAROĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı.

Etkinlikte yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel İzmir'in güler yüzlü güzel insanları; İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoş geldiniz. Rehberliğiniz, liderliğiniz için minnettarız. Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Soyer, şöyle konuştu:

"Megastarımız, dostumuz Tarkan; bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak. Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti.

O sabah Kordon Boyu'ndan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses sadece bir kuruluşun sesi değil, bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başla, bitiren bulunur.' Anadolu geleceğin Türkiye'sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı, fırıncılar fırınını, bakkallar dükkanını bıraktı. Anadolu direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Anadolu'nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı."

'CUMHURİYET BARIŞIN TATLI GÜNEŞİDİR'

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem memleketin kurtuluş günü olduğunu ifade eden Soyer, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü barışla taçlandırmış. Hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Yüzyıl önce 26 Ağustos'ta top atışıyla başlayan Büyük Taarruz, nasıl büyük bir zaferle taçlandıysa, şimdi o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan sizlersiniz. Bugün de ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Özgürlüğün, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.



İZMİRLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Soyer'in konuşmalarının ardından düzenlenen interaktif teatral şovda bazı oyuncular Yunan askerlerini canlandırıp Türk halkını esir alırken, Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması da sahnede temsil edildi. Kurşun atıldığı anda havai fişek gösterileri ve efektler ile şov desteklendi.

Yurttaşların duygu dolu anlar yaşadığı dakikalarda kalabalıktan heyecan çığlıkları ve alkışlar yükseldi.

Gösterinin devamında Büyük Taarruz'un sembolize olayları sahne sanatçıları tarafından canlandırıldı. 8 bölümden oluşan teatral şov yaklaşık 40 dakika sürdü. 180 sanatçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatıldı.

KONSERİN YERİ DEĞİŞMİŞTİ

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönülmüştü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.

Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken; platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralanmıştı.

HAYRANLAR, SABAH SAATLERİNDE YERİNİ ALDI

Son olarak, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuş ve Tarkan'ın çıkacağı yeni sahne hazırlanmıştı.

Sanatçının hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



