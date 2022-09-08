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Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü

Cumhuriyet tarihinin en önemli müzik etkinliklerinden birine imza atmaya hazırlanan Tarkan, İzmir'den gelen kötü haberi, hayranlarına duyurdu.

08 Eylül 2022 Perşembe 00:41
Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü

Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısı için düzenlenecek olan konser için yapılan dev sahne çöktü. Tarihin en büyük kutlamasına hazırlanan İzmir’de megastar Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İzmir, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi.


Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor. 

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi. 

Son Güncelleme: 08.09.2022 00:48
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