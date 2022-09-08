Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısı için düzenlenecek olan konser için yapılan dev sahne çöktü. Tarihin en büyük kutlamasına hazırlanan İzmir’de megastar Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım.— Tarkan (@tarkan) September 7, 2022
Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim????????????????
Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.
Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
#SONDAKIKA— Bircan Yıldırım (@BlrcanYildirim) September 7, 2022
9 Eylül’de Tarkan konseri için kurulan sahne yıkıldı.
Bölgeye çok sayıda ambülans sevk edildi.#İzmir pic.twitter.com/LBUk3H7uDz
Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor.
BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA
Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi.