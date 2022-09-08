Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü





İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısı için düzenlenecek olan konser için yapılan dev sahne çöktü. Tarihin en büyük kutlamasına hazırlanan İzmir’de megastar Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım.

Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim????????????????

Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. — Tarkan (@tarkan) September 7, 2022





İzmir, kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, beklenmedik bir kaza meydana geldi.



Kordon Boyu’na Tarkan için kurulan dev sahne çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan bir işçinin Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Ekipler sahnenin altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

#SONDAKIKA



9 Eylül’de Tarkan konseri için kurulan sahne yıkıldı.



Bölgeye çok sayıda ambülans sevk edildi.#İzmir pic.twitter.com/LBUk3H7uDz — Bircan Yıldırım (@BlrcanYildirim) September 7, 2022

Polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, alana kimse alınmıyor.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaz iiçin çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi.