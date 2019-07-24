Tarla sürerken bin 200 yıllık tahıl ambarı buldı

Tarla sürerken bin 200 yıllık tahıl ambarı buldu



Tarlasını yeni ekime hazırlamak için traktörle sürmeye başlayan Elazığlı vatandaş bin 200 yıllık tahıl ambarına rastladı. Sık sık traktör pulluğuna takılan taşı yerinden sökmek için mücadele eden çiftçinin azmiyle ortaya çıkarılan tahıl ambarının incelenmesi için il kültür müdürlüğü yetkililerine haber verildi. İşte o haberin detayları;

Baskil ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçinin pulluğuna takılan nesnenin bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı olduğu ortaya çıktı. Arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi..

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçinin pulluğuna 200 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı takıldı.

Akdemir köyüne bağlı İnanç mezrasında traktörle tarlasını süren çiftçinin pulluğuna bir nesne takıldı. Çiftçi, nesnenin incelenmesi için Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı. Alanda incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, tahıl ambarının 200 yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirterek, o dönemki şartlarda tahıl ambarlarının doğal buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi. Tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.



