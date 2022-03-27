Tarlalar kömür ocağı ilan edildi, üreticiler tepki gösterdi

Tarım alanlarını açık kömür ocağı işletme bölgesi ilan edilmesine vatandaşlar tepki gösteriyor. Kararın iptal edilmesi için başlatılan hukuki mücadele devam ederken Tavas Avdanlı vatandaşlar kararın iptal edilmesi için sürekli eylem kararı aldı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı verilen Avdan Mahallesi kömür sahası için vatandaşların mücadelesi sürüyor. 'Yaşamı savunan Avdanlıların yanındayız' sloganıyla yola çıkan Avdan Platformu, çevre örgütleri ile birlikte Avdan köyünde eylem yaptı. Köy meydanında halkla birlikte basın açıklaması yapan Avdan Platformu Sözcüsü Özlem Kabel, “Bu kamulaştırma gerçekleşirse zeytinlikler ve tarım alanları tamamen kömüre feda edilecek” dedi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaklaşık 3.5 milyon metrekarelik alana açık kömür ocağı işletmesi kurulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararı ile çalışmaların başladığı bölgede vatandaşlar konuyu yargıya taşıdı. Bölge halkı yörede kömür ocağı istemezken çevre örgütleri de konuyla ilgili çalışma yapıyor. Tavas’a bağlı Avdan’da geçtiğimiz senelerde kurulmak istenen termik santrale karşı oluşturulan Avdan Platformu da kömür ocağına karşı mücadele eden yöre halkını dün ziyaret ederek basın açıklaması yaptı, halkla toplantı gerçekleştirdi. Eyleme, Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği, Doğa ve Çevre Vakfı (Doçev), Büyük Menderes İnisiyatifi de destek verdi.

"TARIM ALANLARI KÖMÜRE FEDA EDİLECEK"

Basın açıklamasını okuyan Avdan Platformu Sözcüsü Özlem Kabel, şunları söyledi:

“Avdan bölgesi topraklarında 2 yıl önce termik santral kurulması için bir ruhsat veriliyor. Bu ruhsat da halkın birlikte oluşturduğu hareketle süreç iptal ediliyor. Ardından 1 yıl önce açık kömür işletmesi oluşturulmak üzere tekrar ÇED raporu alınmak isteniyor. Ancak gene halkın ve yaşamı savunanların desteğiyle açık kömür işletmesi de iptal ediliyor. Bunun üzerine hala bu topraklarda gözü olanlar bir gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartarak kamulaştırma kararı veriyorlar. Bu karar burada yaşayan tüm halkın varlığını ve inisiyatifini yok saymak anlamına geliyor. Bu kamulaştırma gerçekleşirse zeytinlikler ve tarım alanları tamamen kömüre feda edilecek. 4 mahalle yok olacak, 3 bin kişi yerinden edilecek. Buradaki kömürden kaynaklanan kirlilik Menderes Nehrine, oradan Ege Nehri’ne kadar tüm sularda kirlilik yaratılmasına sebep olacak. Sadece Avdan ile sınırlı kalmayacak tüm Ege Bölgesi’ne etkisi olacak. Bununla ilgili ‘Yaşamı savunanlar’ olarak hep birlikte buradayız ve önümüzdeki süreçte de burada olmaya devam edeceğiz.”

"Bu proje kapsamında 900 bin TL yatırım ile 19 kişinin çalışacağı, milyonlarca ton jeolojik yapıyı altüst edecek, bizlerin emeğini, tarihini, havasını, suyunu, börtü böceğini, bitkilerini, hayvanlarını, hatıralarını ve geleceğini yok edecek. Bu süreçte acele kamulaştırma kararı ile açık kömür işletmesi projelerinin iptali için sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Denizli Valimizin, hemşerimiz Nihat Zeybekçi’nin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Tavas ve Kale Belediye Başkanlarımızın, bölgemiz Milletvekillerinin, siyasetçilerinin, akademisyenlerin, aydınlarının, toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın, bizleri mücadelemizde yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Bütün bu olumsuzlukları barındıran bu projeye de Avdan Termik Santrali projesinde olduğu gibi son verilmesi için desteklerinizi bekliyoruz.”

Avdan köyü sakinleri tepkilerini dile getirerek kömür ocağını istemediklerini anlatırken, eyleme destek verenler de şu açıklamaları yaptı:

- Avukat Bayram Can Çapar: “Açık bir madencilik faaliyeti kapsamında yeraltından çıkacak değersiz bir niteliğe sahip, az kaliteye sahip bir kömür için, doğup büyüdüğünüz bu topraklardan sizi atmak istiyorlar. Burada yapılan kamulaştırma işlemi, kamu yararından yoksundur. Kimse hakkından vazgeçmeyecek. Burada maden açtırmayacağız.”

- Orman Mühendisi Fikret Çuvaç: “Halkın kendi toprağına sahip çıkması, bu kararı alan kişilere karşı en büyük dirençtir. Bu toprakları ancak siz, güç birliğiniz ile kurtaracaksınız. Aksi takdirde yukarıdakilerin kulakları tıkalıdır. Bu güç birliğini devam ettirdiğimizde Avdan, yaşayacaktır, yaşatılacaktır.”

- Büyük Menderes İnsiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca: “Bu toprakların üstü, altından daha zengindir. Bu sorun sadece Avdan’ın sorunu değildir. Halen bu ülkede vicdan sahibi hakimler, savcılar var. O nedenle, korkmadan, anayasadan aldığımız güçle bu topraklara, geleceğimize hep beraber sahip çıkacağız.”

- Avdan Köyü Muhtarı İlhan Kulaç ise “Ben muhtar olarak, 2-3 senemiz hiçbir şey yapmadan kömürle, termikle mücadele ederek geçti. Biz bunlara müsaade etmemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Mücadelemiz devam edecek.”

