Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0
Kapat

Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor

Tarlasında koyun otlatırken bulduğu koyu renkli taşı incelettiren çiftçi Halil Urhan, yüz binlerce dolar değerinde meteor bulduğunu söylüyor.

20 Şubat 2022 Pazar 21:41
Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor

Tarlasında meteor bulan çiftçiye teklif yağıyor


Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan (54) örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi.

Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü. Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü.

Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.  

"SAKLAMAK İÇİN BANKADA KASA KİRALAYACAĞIM"

Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, "Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Meteor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Migros Grevi, Haluk Levent araya girdi, sorun çözüldü
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı
Mersin'i Suriyelilere veren Baykan'a tepki yağdı
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
Yanan orman alanları inşaat atık sahasına döndü
Yanan orman alanları inşaat atık sahasına döndü
Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış
Ferdi Taş dolandırıcı mı? | Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını kandırmış
Türkiye'de kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi?
Türkiye'de kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi?
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü
İBB Meclisi "İSKİ maliyet giderleri"ni görmezden geldi
İBB Meclisi "İSKİ maliyet giderleri"ni görmezden geldi
Meteoroloji uyardı | 15 kentte kar bekleniyor!
Meteoroloji uyardı | 15 kentte kar bekleniyor!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim