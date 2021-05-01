Taş ocağı için köylüler günlerdir gaz yiyor

Rize İyidere'da yapılacak olan lojistik limanın deniz dolgusunda kullanılacak taş ihtiyacı bölgede yaşayan vatandaşların kabusu haline geldi. Taş ocağı ilan edilen ormanlık alanı köylüler koruma altına aldı, günledir devam eden direnişte vatandaşlara gaz ve jop kullanılması tepkilere neden oluyor. Öfkeli vatandaşlar, taş ocağı uğruna derelerin ve dağların kirletilmesine karşı çıkarken kendilerini ziyarete gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile kendilerine yönelik şiddeti anlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'ne açılmak istenen taş ocağına karşı doğa nöbetindeki yurttaşlara bu sabah saatlerinde jandarma müdahale etti. Ağaçlara çıkarak kesimi engellemek isteyen 4 kişi gözaltına altına alındı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'ne açılmak istenen taş ocağına karşı doğa nöbetindeki yurttaşlara bu sabah saatlerinde jandarma müdahale etti. Ağaçlara çıkarak kesimi engellemek isteyen 4 kişi gözaltına altına alındı. Yurttaşlar, bölgeden çıkarılırken doğa nöbetindeki CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, iş makinelerinin çalıştığı alanda bekleyişlerini sürdürüyor.

Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere biyoçeşitlilik açısından zengin İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. İş makinelerinin alana girmesi üzerine başlattıkları doğa nöbetleri sürerken bu sabah saatlerinde jandarma müdahale etti.

Ağaçların kesilmesini, taş ocağı yapılmasını istemedikleri belirten yurttaşlar, ağaçlara çıkarken, jandarma müdahalesi sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

CHP'li vekiller bölgede

İkizdereliler'in doğa mücadelesine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, bölgede nöbeti sürdürüyor. Jandarma müdahalesiyle bölgeden dağıtılan yurttaşlar, çay bahçeleri, ormanlık alanlarda beklemeye devam ediyor.

AKP'li Hayati Yazıcı'ya tepki: Kendi toprağımızda dayak yiyoruz

Rize'nin İkizdere'de İşkencedere vadisinde yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylüleri ikna etmek için ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’a halk tepki gösterdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize’nin İskencedere vadisinde yapılmak istenen taş ocağına karşı direnen köylüleri ikna etmek için bölgeyi ziyaret etti. Köylülere, “Proje ile ilgili bilgi eksiğiniz varsa tekrar size brifing verilsin” diyen Yazıcıya, köylüler “Biliyoruz biz biliyoruz. Projeyi de biliyoruz. Burada yaşayan hayvan türlerini de biliyoruz” diye karşılık verdi. Ormanını korumak isteyen bir köylü kadın, “İstemem ben, parasını da istemem. Çalışayım kendi kendimi koruyayım. Kimseye zararım yok. Kimsenin de zararını istemiyorum” diyerek dert yandı.

'Kendi toprağımızda dayak yiyoruz'

Kolluk kuvvetlerinin direnen köylülere orantısız güç kullandığını aktaran köylüler, iki eski AKP'li bakana şunları söyledi:

“Güvenlik güçleri burada aşırı, orantısız güç kullanıyor. Kadınlarımızı yerlerde sürüklediler. 30 santimden, 40 santimden biber gazı sıktılar. Kendi toprağımızda dayak yiyoruz.”

'Niye ormanımızı bozarak taş temin ediyoruz'

Yapılmak istenen liman için taş temin edilecek başka yerlerin de olduğunu söyleyen bir köylü, şöyle konuştu:

“Bizim limanla ilgili bir sıkıntımız yok. Liman için kesinlikle alternatif taş bulunur. Niye ormanımızı bozarak taş temin ediyoruz? Dağlar var yukarıda. Çıplak dağlar var. Çıksın yukarıdan alsınlar. Maliyeti yükseliyor diye şu güzelim doğayı bozmanın anlamı yok ki. Bizim derdimiz bu. Burası yaşam alanı.”



