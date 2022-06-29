Taş ocağına karşı Bolulu köylülerin hukuk zaferi





Bolu’da kurulmak istenen taşocağına karşı direnen köylülerin açtığı dava sonucunda taşocağı açma işlemi iptal edildi. Cumhuriyet’e konuşan Feti Olkun, “Analarımızdan, babalarımızdan bu dağlarımızı, meralarımızı, ormanımızı nasıl onlardan teslim aldıysak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı şekilde bırakmak istiyoruz” dedi.

"BİZLER BU ORMANIN GERÇEK SAHİPLERİYİZ"

Mahkeme üretim izni verilen bölgedeki taşocağı açma işleminin iptaline karar verdi. Davanın kazanımla sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan köylülerden Feti Olkun, “Bütün köylülerle birlik ve beraberlik içinde, ortak verdiğimiz mücadele sayesinde davamız kazanımla sonuçlanmıştır” dedi.

“Bizler 500 yıldır bu dağlarda hayvancılık yapan, bu ormanın gerçek sahipleriyiz” diyen Olkun, “Yaylamız 500 yıllık bir yayladır. Bu dağlarda büyüdük, karnımızı bu dağlar sayesinde, bu dağlarda doyurduk. Analarımız, babalarımız yayladaki mezarlığımızda yatıyor. Onların gözü gibi koruduğu bu dağlarımızı, meralarımızı, ormanımızı, ağaçlarımızı onlardan nasıl teslim aldıysak, çocuklarımıza ve torunlarımıza da aynı şekilde bırakmak istiyoruz. Bir tek dalına zarar gelsin istemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞAM ALANLARININ YOK EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR"

Olkun, “Bizim bütün mücadelemiz hayvancılık yaptığımız meramızı, 500 yıllık yaylamızı ve karnımızı doyuran bu dağları, ormanı, ağaçları koruma mücadelesidir” dedi.

Davanın kazanılmasıyla birlikte 1500 ağacın kesilmekten kurtulduğunu belirten Olkun, “3 yıl ya da daha uzun süre boyunca 2 günde bir dinamit patlatılarak yerin altının üstüne getirilmesi şimdilik durdurulmuştur. Ormanı evi bilen yaban hayvanlarının yaşam alanının yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Ayman Yaylası’na ait mera ve ağılların, 2 göz evimizin zarar görüp, belki de yok edilmesi şimdilik durdurulmuştur” dedi.

Olkun, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bu kazanım tüm Bolu halkının ve Bolu yaylalarının kazanımıdır. Kazanımımızın ülkemizin dört bir yanında taşocağı, maden vb. faaliyetler için yapılacak doğa katliamlarına karşı mücadele eden herkese umut ve moral olmasını diliyoruz.”