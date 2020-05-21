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Tavuklarına bakmak için yanlışlıkla izni KKTC'den aldı

Karantina döneminde köyüne tarlasına gidemeyenler için İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sayfaya giren vatandaşa izin KKTC'den geldi. Olay sosyal medyada günün konusu haline geldi

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:41
Tavuklarına bakmak için yanlışlıkla izni KKTC'den aldı

Tavuklarına bakmak için yanlışlıkla izni KKTC'den aldı

Sivas'ta, yaşayan vatandaşın köyüne gitmek için internetten izin almak için yaptığı başvuruya yanıt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Ramazan Bayramı´nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması yasağı sırasında, kümes hayvanlarına bakmak için yanlışlıkla Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı'nın sitesine başvuru yaparak onay alan Mehmet Bülent Özçelik (50),Türkiye ve KKTC basınında günün konusu oldu. Olayı hoş bir anı olarak hatırlayacağın söyleyen Özçelik, hayvanların bakımı için gerekli izni Sivas Valiliği'nden aldı


Bilgisayar firması sahibi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bülent Özçelik, Ramazan Bayramı´nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde bulunan tavuk ve arılarına bakabilmek için izin almak istedi.

Özçelik, internetten araştırma yaparken 'İçişleri.gov.tr' olarak bulduğu adrese girdi. Daha sonra Seyahat İzin Belgesi ile ilgili bilgilerini dolduran Özçelik, başvurusunu tamamladı. Özçelik'e 1 gün sonra sokağa çıkma yasağı olan günler için izin talebinin onaylandığına dair e-posta geldi.

E-postada bulunan belgeyi indiren Özçelik, iznin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini fark etti. Önce ne olduğunu anlayamayan Özçelik, daha sonra yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptığını anladı. Özçelik, KKTC İçişleri Bakanlığı'nın talebini onaylamasını da şaşkınlıkla karşıladı. Gelen belgeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, izin için Sivas Valiliği'ne başvurdu.

Çıkan haberler ise KKTC basınında geniş yer buldu. Haber, birçok site ve gazetede yayımlandı. Haberden sonra Özçelik yurt içi ve dışından çok sayıda telefon aldı. Bu arada hayvanlarına bakabilmek için Sivas Valiliği'ne başvuran Özçelik, bayram sürecinse günlük 2 saat iznini aldı.

'ÇOK ARAYAN OLDU'

Yaşanan durumun bir hayli ilgi çektiğini ifade eden Mehmet Bülent Özçelik, bakımı için izin istediği kümes hayvanlarının bulunduğu bahçesinde DHA'ya konuştu. Özçelik, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Burada hayvanlarım var. Kısıtlama döneminde onlar için izin ihtiyacı duymuştum. Yanlışlıkla KKTC'ye girmişim. Oradan onay geldi, ben de beklemiyordum. Haberden sonra çok arayan, iletişime geçenler oldu. İşin tabi başka boyutu da var. Bizim TC numarası ile eşleşip onay verilmesi orada sistemsel bir sorun olduğunu gösteriyor" dedi.

Amacının hayvanlarının mağduriyetini önlemek olduğunu ifade eden Özçelik, "Burada tavuklarım, 10 kovan arım ve küçük bir seram var. Hobi amaçlı ama burada yaşayan hayvanların da bir canı var. Yiyecek, su, yayılma ihtiyaçları var. O nedenle böyle bir izin ihtiyacım olmuştu. Bu nedenle başvuru yapmak istemiştim. Şimdi Sivas Valiliği'nden gerekli izni aldım. Koronavirüs sürecinde başarılı çalışmalar yaptı Valiliğimiz. Günlük 2 saat olacak şekilde hayvanların bakımı için iznimizi aldık. KKTC'den aldığımız izin belgemiz de bir anı anı olarak kalacak" diye konuştu.

Kıbrıs'a daha önce bir kez gittiğini belirten Özçelik, "2008'de oraya gitmiştim ama bir vatandaşlığım yok. Beni muhtemelen arayacaklardır diye düşünüyorum. Haberler benim için hoş bir anı oldu. Gelecekte hatırlayacağımız hoş bur durum olarak hatıralarımızda kalacak" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCIzin
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