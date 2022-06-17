TBMM önünde çekçekli zam protestosu | Yaktı gitti



Ankara TBMM önünde hareketli dakikalar, zamları protesto eden kağıt toplayıcısı bir vatandaş, çekçeki ile birlikte Meclis binası önüne geldi. Yolun ortasında atıkları ateşe veren vatandaş gözaltına alındı

Yurttaşların hayat pahalılığın karşı protestoları devam ediyor. Önceki günlerde bakanlık önündeki prostestolardan sonra şimdi de TBMM önünde bir atık işçisi zamlara tepki gösterdi. Boğazına bıçak dayayan yurttaş, çekçekini yaktı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın alım gücünü düşürürken bakanlık önündeki protestolar dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında atık işçisi bir yurttaş, zamlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Önce çekçekini yakan işçi, ardından da boğazına bıçak dayadı. Gazete Durum'da Kardelen Eda Demirkıran imzasıyla yayınlanan habere göre; yurttaş "Biz 30-40 bin TL maaş almıyoruz. Zamlar yetti artık! Biz bu vatan için gerekirse ölürüz, biz terörist değiliz” diyerek zamlara isyan etti.

Olay yerine gelen polis, eylem yapan vatandaşı Meclis karakoluna götürdü.