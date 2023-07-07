Tek dertleri halkın eğlencesi | Festivale taktılar

Halkın gerçek gündeminden hızla uzaklaşan AKP tayfası, gençleri 'günahtan' korumak için kolları sıvadı. İstilacı araplar yüzünden iş bulamayan gençleri, yoksul milyonlarca dar gelirliyi aklının ucundan bile geçirmeyen zengin AKP'liler kulübü MÜSİAD'ın da aralarında bulunduğu bir grup Sivil Toplum Kuruluşu halkın neredeyse en önemli eğlencesi haline gelen şehir festivallerinin yasaklanması için bayrak açtı.

Çocuklara yönelik onlarca istismara, her gün yüzde 50'ye varan zamlara, memleketin tamamını istila eden sapkın afganlılara, pakistanlılara tek bir laf etmeye cesaret edemeyen AKP'nin yan kuruluşu haline gelen STK'ların festivalleri yasaklatma gerekçesi ise bol zamlı günlerde evlere şenlik.

Aralarında Bilal Erdoğan'ın TÜGVA', AKP'nin feyz aldığıİlim Yayma Cemiyeti, İHH, bir dönem Erbakan'ın arka bahçesi AGD'si ile AKP'li yeni nesil zenginlerin buluştuğu MÜSİAD'ın yer aldığı yapılanma festivallerin yasaklanmasını talep eden bir bildiri yayınladı. Festivallerde gençlerin “gayri ahlaki haram ilişkilere” ve içkiye yönlendirildiği savunularak bunun “Türkiye Yüzyılı”na zarar verdiği ifade edildi. Dinci yapılar, kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yer alacağı etkinliklerin düzenlenmesi istedi.

Türkiye’de konser ve festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına dönük toplumsal tepkiler sürerken, AKP iktidarının kamu kaynaklarıyla büyütüp güçlendirdiği dinci yapılanmalar çağdaş festivallerin yasaklanmasını savunan bir bildiriye imza attı.

BirGün'ün haberine göre eralarında Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve Saadet Partisi’nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de yer aldığıketteki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istedi.

Platform tarafından yayınlanan “Festivallerde yapılan yanlışlara ‘dur’ diyelim” başlıklı açıklamada, başta Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin iptal edilmesi talep edildi.

Düzenlenen festivallerin gençleri “gayri ahlaki haram ilişkilere”, içkiye, isyana ve başkaldırıya yönlendirdiğini savunan gerici bileşim, bu tarz etkinliklerin “Türkiye Yüzyılı”na zarar verdiğini ifade etti.

HAREMLİK SELAMLIK TALEBİ!

Platform, deprem acısı ve ekonomik sorunları da kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyerek, “Ülkemizin deprem sonrası acısının hâlâ taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir” dedi.

Dinci örgütler bununla birlikte yapılan tüm etkinliklerde kadın-erkek bölümlerinin ayrılmasını ve içki satışının yasaklanmasını istedi.