Teleferik kazası | Kepez Belediye Başkanı Kocagöz tutuklandı



Antamya'da keleferik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Tam 6 yıl önce aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 25 kişinin can verdiği, 328 vatandaşın yaralandığı Çorlu Tren Faciası'nda dönemin yetkili ve sorumlusu AKP'lileri yargı önünden kaçıran iktidar, 1 yurttaşımızın can verdiği CHP'li Antalya belediyesini teleferik kazasının ardından abluka altına aldı. Çorlu Tren Kazası faillerini yeni ihaleler ve genel müdürlük makamlarıyla adeta ödüllendire AKP, eski Anet Genel Müdürü yeni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası ile ilgili görülen mahkemede Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklandı.Kocagöz'ün seçimlerden önce teleferiki işleten Anet adlı belediye şirketinin Genel Müdürü olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda da denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı da vurgulandı.



13 GÖZALTI KARARI

Kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. ANET firması genel müdür vekili B.S., mekanik mühendisi O.E., taşeron bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri S.Y., taşeron bakım şirketi sahibi S.T. ve R.T., bakım firması günlük otomasyon operasyonu sorumlusu S.K., mekanik bakım sorumluları O.K., Ö.E., K.K., bakım firması iş güvenliği uzmanı T.Ü.A., ANET iş güvenliği uzmanı M.A., bakım firması makine teknisyeni H.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan makine teknisyeni A.A.'nın yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünde ifadesinin alınacağı kaydedildi. Gözaltındaki 12 şüpheli, bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

ADALET BAKANI SUÇLUYU ÇOK ERKEN BULDU!

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.



CHP İl Başkanlığı binasının satınalma sürecinde bir güvenlik kamerası görüntülerini iki yıl sonra şantaj için kullanan şahıs kayıplara karışırken, Adalet Bakanı'nın aynı görüntüleri 'Kara para' olarak gösteren açıklaması akıllarda yerini kullanırken, aynı bakan şimdi de Kepez Belediye Başkanı'nı suçlu ilan etti.



Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 yurttaş ise yaralandı. Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.

Kocagöz’ün tutuklanmasının ardından partililer CHP Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Kararı protesto eden partililer “Mesut Kocagöz yalnız değildir” sloganları attı.



CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kocagöz’ün tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara seslendi. Kamacı, İliç ve Soma’da yaşanan faciaları hatırlattı. Kamacı, özellikle İliç’te yaşanan faciada dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştirdi.

YARIN SAAT 13.00'TE ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Kamacı, “Adaletin geldiği durum budur, kendinden olunca adalet kendinden olmayınca adalet yazıklar olsun” dedi. Kamacı, partilileri yarın saat 13.00’te Antalya Adliyesi önüne davet etti.