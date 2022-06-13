Tengri T.C. Kimliği'ne din olarak yazıldı

Diyanet, Arap geleneklerini 'İslam' diye toplumun her kesimine dayatırken Deizm ve Ateizm özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Siyaseti camiye sokmakta sakınca görmeyen Diyanetin çarpık uygulamalıran toplumun her kesiminden tepkiler yükselirken, Türklüğün ilk dini Tengricilik resmiyen kazandı.

1️⃣ Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek. — Burhi (@Burhimum) June 13, 2022

Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.

KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Burhanettin Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.

Mumcuoğlu, bu kararın emsal olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.