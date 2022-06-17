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TENMAK'tan önemli açıklama | Tonlarca radyoaktif atık İstanbul'a getirildi

TENMAK, Gaziemir Belediyesi’nin başvurusu üzerine 70 dönümlük alandan çıkarılan 260 ton radyoaktif atığın İstanbul’da bir tesiste depolandığını, kalan atığın da gelecekte ortaya çıkarılarak teslim alınacağını bildirdi.

17 Haziran 2022 Cuma 12:00
TENMAK'tan önemli açıklama | Tonlarca radyoaktif atık İstanbul'a getirildi

TENMAK'tan önemli açıklama | Tonlarca nükleer atık İstanbul'a getirildi


Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Gaziemir Belediyesi’nin başvurusu üzerine ‘İzmir’in Çernobili’ olarak nitelendirilen 70 dönümlük alandan çıkarılan 260 ton radyoaktif atığın İstanbul’da bir tesiste depolandığını, kalan atığın da gelecekte ortaya çıkarılarak teslim alınacağını bildirdi.


"İzmir’in Çernobili” olarak bilinen Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklar, 15 yıldır temizlenmeyi bekliyor. 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın olduğu tahmin edilen arazide Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yaptığı ölçümlerde radyasyon oranı yasal sınırın 7 bin 291 kat üzerinde çıkmıştı.

Atıklara dikkat çekmek ve sorunun çözümü için 3 ay süren ‘Duran Adam’ eylemleri de yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Düzenleme Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Nükleer Araştırma Enstitüsü'ne yaptığı başvuruların ardından bu kez Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na (TENMAK) başvurdu. 25 Nisan 2022 tarihli resmi yazı ile atıkların akıbetini ve ne zaman temizleneceğini soran Başkan Arda'ya TENMAK'tan yanıt geçen hafta geldi.

Anahtar Kelimeler:
TenmakNükleerNükleer Atık
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