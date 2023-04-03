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Terör örgütü Hizbullah'ı 'Kelleci'ye hukuk koruması geldi

Sokak röportajı sırasında terör örgütü Hizbullah'ın reklamını yapan, muhalafet partisi liderlerinin kafasını kesmekle tehdit eden şahısla ilgili haberlere erişim yasağının getirilmesi Gazeteci Yazar Fatih Altaylı köşesine taşıdı. 

03 Nisan 2023 Pazartesi 19:22
Terör örgütü Hizbullah'ı 'Kelleci'ye hukuk koruması geldi

Terör örgütü Hizbullah'ı 'Kelleci'ye hukuk koruması geldi

Terör örgütü Hizbullah propagandasını kelle kesme tehditleri savurarak yapan şahıs için hukuk hareket geçti. Konuyu yakından takip eden kamuoyu, muhalefet partileri liderlerinin kafalarını kesmekle tehdit eden şahsın cezaevine girmesini beklerken bir hakim, söz konusu zanlı ile ilgili haberlere erişim engeli getirdi. Engel talebi ise hükümetin yeni ve saygın ortağı HÜDA PAR'dan gelmiş. Fatih Altaylı o hâkimi ifşa etti: Dikkat çeken 'Sezgin Baran Korkmaz' ve 'SADAT' ayrıntısı
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, HÜDA PAR yazılarına erişim engeli getiren hâkimin; nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen ve sorgulanmak üzere ABD'ye gönderilen Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki tedbiri kaldırarak gündem olan Yasin Karaca olduğunu yazdı. Karaca'nın ayrıca daha önce SADAT'ın yasadışı faaliyetleri hakkında verilen bir soru önergesinin haberleştirilmesine de yasak getirdiği öğrenildi.


Batman'da Hizbullahçı olduğunu söyleyen ve muhalefet liderlerine 'kafa kesme' tehdidinde bulunan kişiyle ilgili yazdığı yazıya HÜDA PAR'ın talebiyle yayın yasağı getirilen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yaptığı araştırmada HÜDA PAR'ın sadece bir haftada 30 haber ve yazıya erişim engeli getirdiğini belirterek erişim engeli kararlarının da hep aynı mahkeme tarafından verildiğini belirtmişti.


Altaylı, "HÜDA PAR’ın son haftalarda aldırdığı tüm erişim yasağı kararları aynı hakimlik tarafından verilmiş. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden" demişti.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Altaylı son olarak, HÜDA PAR yazılarına erişim engeli getiren hâkimin kim olduğunu ve bağlantılarının nereye uzandığını açıkladı.

Altaylı yazılarına engel getiren hâkimin; nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye gönderilen Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki tedbiri kaldırarak gündem olan Yasin Karaca olduğunu yazdı. 

Karaca'nın ayrıca daha önce SADAT'ın yasadışı faaliyetleri hakkında verilen bir soru önergesinin haberleştirilmesine de yasak getirdiği öğrenildi.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"HÜDA PAR ile ilgili tüm haberlere erişim yasağı getiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca.Aslında bu isim kamuoyu açısından bilinmedik biri değil.İlk olarak Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hakim olarak gündeme geldi.İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıklarına ihtiyati tedbir koyulmuştu. Bu tedbir Hakim Yasin Karaca tarafından kaldırıldı.Sezgin Baran Korkmaz buradaki varlıklarını hızla elden çıkardı ve bu karardan kısa süre sonra yurt dışına kaçtı.

Yasin Karaca’nın kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan tek olay bu da değildi. TBMM’de SADAT’ın yasa dışı faaliyetleri hakkında verilen bir soru önergesinin haberleştirilmesine de yasak getiren hakim Yasin Karaca idi. İşin ilginci bu haberleri engellemek isteyen SADAT, özellikle Yasin Karaca’nın nöbetçi olduğu günü seçerek 5 gün gecikme ile başvuru yapmıştı.   İktidara yakın bazı kişiler hakkındaki haberlere engel koyan da hakim Yasin Karaca oldu. Anlayacağınız hiçbir şey rastlantı değil. Her şey organize. Adalet bile."

Anahtar Kelimeler:
Hüda ParKelle Kesen Adam
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