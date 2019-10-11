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Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var

PKK'lı bebek katilleri, Suriye sınırları içerisinden Suruç'a yönelik havan saldırısında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var

PKK'lı bebek katilleri, Suriye sınırları içerisinden Suruç'a yönelik havan saldırısında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 22:16
Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var

Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var


PKK'lı teröristlerin, Suriye'den Türkiye'ye yönelik ağır silanlı saldırıları bugün de devam etti. Suruç'a düzenlenen havanlı saldırıda iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 sivil şehit oldu, 35 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Kalleş saldırı sırasında, havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

NUSAYBİN'E HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ: 8 SİVİL ŞEHİT, 35 YARALI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti. 

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeSuruçBarış Pınarı Harekatı
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