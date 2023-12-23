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Terör örgütü yuvaları havadan karadan vuruluyor | 29 hedef imha edildi

Kuzey Irak'da üs bölgesine düzenlenen hain saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından havadan ve karadan 29 hedef vuruldu

23 Aralık 2023 Cumartesi 23:57
Terör örgütü yuvaları havadan karadan vuruluyor | 29 hedef imha edildi






Terör örgütü yuvaları havadan karadan vuruluyor | 29 hedef imha edildi


Türkiye yasta. 12 askerimizin can verdiği hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan terör örgütünün kullandığı hedefleri vurmaya başladı. Dün gece yarısından itibaren çok sayıda savaş uçağı İHA ve SİHA'nın da katıldığı operasyonlar sonrası bölgede kara birlikleri de örgütün yapılanmasını ağır kayıplar verdirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Bakanlığın dün yaptığı açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

MSB X hesabı üzerinden, "Şehitlerimiz için!" diyerek bir paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİR"

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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Son Güncelleme: 24.12.2023 00:28
Anahtar Kelimeler:
OperasyonKuzey IrakHava Harekatı
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