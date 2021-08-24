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Terör örgütüne ait 28 hedef havadan vuruldu

Terör örgütüne yönelik gece yarısı düzenlenen sınır ötesi operasyona 20'den fazla uçak katıldı. Irak'ın kuzey kesiminde 28 hedef imha edildi.

24 Ağustos 2021 Salı 11:51
Terör örgütüne ait 28 hedef havadan vuruldu

Terör örgütüne ait 28 hedef havadan vuruldu


Terör örgütünün Irak yapılanmasını hedef alan son operasyon Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar tarafından yönetildi. Irak'ın kuzeyinde geniş kapsamlı bir hava harekatı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.


20'DEN FAZLA UÇAK KATILDI

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

BAKAN AKAR KOORDİNE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Bakan Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Bakan Akar’ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü.


 

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