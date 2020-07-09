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Terör örgütüne İstanbul'da şok operasyon | Çok sayıda evde arama 

İstanbul polisi, Başakşehir ve Esenler'in de içinde bulunduğu çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 07:05
Terör örgütüne İstanbul'da şok operasyon | Çok sayıda evde arama 


Terör örgütüne İstanbul'da şok operasyon | Çok sayıda evde arama 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Edinilen ilk bilgilere göre; Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı.. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.

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