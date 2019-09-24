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Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi

Terör örgütü PKK'nın Mardin ve çevresinde yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi.

Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi

Terör örgütü PKK'nın Mardin ve çevresinde yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi.

24 Eylül 2019 Salı 17:24
Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi


Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi

2018 yılından itibaren dağlarda sıkışan terör örgütünün en gizli sığınakları ortaya çıkarılıyor. Son 20 yıllık katliam saldırılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kanlı eylemin arşivlendiği bilgisayar ele geçirildi.Mardin'de, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı


İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. 22-23 Eylül'de 41 timin katılımıyla Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

İKİNCİ DEFA FÜZE YAKALANDI

Aynı operasyonda ele geçirilen 2 adet Rus yapımı Metis M-1 füze ateşleyicisinin de ilk defa iki yıl önce Nusaybin'de terör örgütü tarafından kullanıldığı ve karadan karaya, karadan havaya hedefi vurma özelliği taşıyan anti tank füzesi olduğu tespit edildi.

İNCELEMEYE ALINDI

Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak ve 1 depoda güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, güvenlik güçlerince incelemeye alındı.

DEVLET YÖNETİCİLERİNE SUİKAST TALİMATI

Edinilen bilgilere göre bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

KİMYASAL FÜNYELER KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Teröristlerin kullandığı sığınak ve depoda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal 8 fünyenin 6'sı olay yerinde imha edilirken, 2'si ayrıntılı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, kalem şeklindeki kimyasal fünye, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıyor. Kalemler, x-ray cihazında tespit edilemediği için saldırılarda kullanılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Son Güncelleme: 25.09.2019 01:08
Anahtar Kelimeler:
OperasyonPKKTerörKıran OperasyonuMardin
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